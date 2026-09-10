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Близо 40 сигнала за миризма на нефт и газ в Бургас, РИОСВ проверява "Лукойл"

Екоинспекцията проверява технологичните процеси, натоварването на инсталациите и спазването на комплексното разрешително на рафинерията

10.09.2026 | 12:58 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас извършва проверка на основната площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" след постъпили десетки сигнали от граждани за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на Бургас. Това съобщиха от екоинспекцията. 

Близо 40 сигнала са подадени на "зеления телефон" на РИОСВ през изминалото денонощие.

Експертите са на място и проверяват работата на нефтената рафинерия. Проверката обхваща технологичните процеси, натоварването на инсталациите и съоръженията, както и спазването на условията в комплексното разрешително на дружеството, обясниха от РИОСВ. 

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Проверката обхваща и изпълнението на Плана за оперативни действия на "Лукойл Нефтохим Бургас" при неблагоприятни метеорологични условия, съпроводени с отклонения в качеството на атмосферния въздух и/или генериране на неприятни миризми, добавиха от инспекцията. 

След приключване на проверката и анализ на установеното РИОСВ-Бургас ще информира обществеността за резултатите, пише още в съобщението. 

Подобен случай с десетки сигнали за задушлива миризма в Бургас имаше и през миналата година. Тогава директорът на РИОСВ Павел Маринов каза, че основно предположение за източник са корабите на рейд в морето, но инспекцията няма правомощия да ги проверява, тъй като са извън нейната компетентност. През лятото на 2025 г. основната причина за миризмите бе установена, а именно операции по претоварване на нефт от един танкер на друг в района на рейда на пристанище Бургас.

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