В кадър: Robotics Strategy Forum 2026 събира индустрията, автоматизацията и AI

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 12 / 12

От днес, 10 септември, се открива осмото издание на Robotics Strategy Forum в София Тех Парк. Форумът събира на едно място българската индустрия, роботиката, автоматизацията, изкуствения интелект, инженерните решения и технологичните компании.

Професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации (PARAi) е сред организаторите на събитието, съобщава БТА.

Темата на тазгодишното издание е “Ренесанс на българската индустрия“. Акцент в събитието ще бъде и пресечната точка между българската индустрия, роботиката и автоматизация на процесите.

Официалното откриване се предвижда да бъде в 09:30 часа.

Програмата на форума обхваща индустриален изкуствен интелект, роботика, автоматизация, авиация, електроника, 3D принтиране и развитие на българското производство. В експо зоната ще участват над 50 иновативни компании. Част от събитието ще бъде и специализираната зона Additive Days 2026, посветена на адитивното производство и практическите приложения на 3D технологиите в индустрията, науката и образованието.

Организатори на Robotics Strategy Forum 2026 са PARAi, Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), Клъстер „”Мехатроника и Автоматизация“, Камара “Машиностроене“ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.