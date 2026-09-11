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Очи в очи със смъртта: Българин разказва за ужаса на 11 септември

Манхатън е блокиран, настъпва суматоха, хора крещят по улиците

11.09.2026 | 14:31 ч. 1

Преди 25 години на 11 септември два самолета се врязват в два небостъргача в Ню Йорк. Грозното лице на терора взима много жертви. Очи в очи със смъртта тогава е и сънародникът ни Петър Калинков.

11 септември не предвещава, че след часове светът ще бъде различен. Точно в 08:46 сутринта  американско време самолет се врязва в северната кула на Световния търговски център. Втората кула е ударена 17 минути по-късно.

По това време Калинков излиза от метрото на път за работа на няколко метра от Световни търговски център. Така българинът става свидетел на атаката.

Споменът остава реален

"След около 20-30 минути наблюдение реших, че трябва да ходя на работа и тръгнах към офиса си. И в този момент първата сграда се срина. Видях, че хората бягат в пресечките. Обръщайки се, видях, че белият прах ни настига", разказва Петър пред Bulgaria ON AIR.

Настъпва суматоха, хората търсят убежище. Петър успява да се измъкне от гъстия дим и пепел, но една ужасяваща картина се запечатва в съзнанието му и до днес. "Видях хора, които са над огъня и висят от прозорците. Някои хора загубваха съзнание и падаха, други скачаха”, спомня си Калинков.

Ужасът и надеждата 

Манхатън остава блокиран, всички мостове, тунели и пътища са затворени. Мобилните връзки са прекъснати. За близките остава само надеждата.

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"Беше агония, не знаеш какво се случва, виждаш ужасните кадри, не знаеш къде е съпругът ти - дали е излязъл от метрото", сподели Яна Калинкова, съпруга на Петър.

На около километър от мястото Петър успява да се нареди на опашка, за да се обади от уличен телефон на съпругата си.  "Докато чаках на опашката, рухна и втората кула. След 2-3 часа успях да се обадя по телефона", спомня си той.

Часове по-късно мъжът успява да се прибере у дома пеша – жив и здрав, и да прегърне семейството си. Над 2700 души обаче нямат този късмет и завинаги остават под руините. Днес 25 години по-късно - светът продължава да помни и да се учи от историята.

Гледайте видеото с целия разговор. 

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Тагове:

11 септмври Световен търговски център Ню Йорк кули близнаци тероризъм българин
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