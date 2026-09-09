Тръмп направил празнични подаръци за $45 хиляди на Натали Харп

Президентът Доналд Тръмп е направил щедри празнични подаръци на четирима сътрудници в Белия дом, както става ясно от нови финансови декларации, оповестени от администрацията, съобщава АР.

Подаръците, които всеки един от сътрудниците е получил, са на стойност 45 хиляди долара. Любимата асистентка на Тръмп Натали Харп също е получила такива подаръци. Сред останалите сътрудници са съветника по комуникациите Марго Мартин и заместник-директора по операциите в Овалния кабинет Чембърлейн Харис, както и подаръкът от 20 000 долара за директора по операциите в Овалния кабинет Уолт Нота.

Разходите за подаръците са отразени в годишните им декларации за финансово състояние, публикувани от администрацията миналата седмица. Харп, Мартин и Харис получават годишно възнаграждение от 150 000 долара, а заплатата на Нота е 175 000 долара, според доклада на Белия дом за заплатите, представен пред Конгреса.

Коледните подаръци са традиция

Представител на Белия дом, който не е упълномощен да прави публични изявления и е пожелал анонимност, заяви, че Тръмп "има дългогодишна практика да прави коледни подаръци на хора от най-близкото си обкръжение, включително на служители и сътрудници, както по време на работата си в държавния сектор, така и докато е бил в частния сектор“.

Длъжностното лице не уточни дали и други служители са получили подобни подаръци от президента, но добави, че даровете не са свързани със "служебните задължения на въпросните лица и следователно са напълно допустими според съответните правни и етични норми“.

Харп неотлъчно придружава Тръмп и е известна с това, че носи със себе си преносим принтер, за да разпечатва за президента благоприятни медийни публикации и съобщения от социалните мрежи, тъй като той предпочита да чете важната информация на хартия, а не на екран.

Мартин работи за Тръмп още от първия му престой в Белия дом. Тя започва работа през първия му мандат като пресасистент в Белия дом, а след това се присъединява към президента в Палм Бийч, Флорида, за да помага в управлението на медийните му дейности, след като той губи изборите през 2020 г. от демократа Джо Байдън. Тя се завръща в Белия дом заедно с Тръмп след победата му през 2024 г.

По-рано тази година Тръмп назначи Харис в Комисията по изящни изкуства на САЩ, която упражнява надзор върху президентския проект за бална зала в Белия дом.

Наута, който преди това е работил като личен асистент на Тръмп и управителят на имението "Мар-а-Лаго“ Карлос де Оливейра бяха обвинени през 2023 г. в заговор с Тръмп за възпрепятстване на разследване на ФБР относно класифицирани документи, които републиканецът е взел със себе си, когато е напуснал Белия дом след първия си мандат.