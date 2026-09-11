Демерджиев: Работим за ускорено изграждане на ГКПП "Капитан Андреево-Север"

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че страната ни работи активно за ускорено изграждане на новия ГКПП с Република Турция - "Капитан Андреево-Север".

МВР съобщава, че целта е да бъде обслужен тежкотоварния трафик, но също така и драстично да се намали времето на изчакване за преминаване на най-натоварената сухопътна граница на Европейския съюз.

"Целта ни е обща и споделена – да имаме едновременно сигурна и бърза граница. Новият стратегически проект за ГКПП "Капитан Андреево-Капъкуле -Север" ще допринесе за по-добра и ефективна организация на трафика и граничната свързаност", добави вътрешният министър.

По думите на зам.-министъра на търговията в Република Турция Сезай Учармак, предназначеният изцяло за тежкотоварни автомобили проект ще повиши ефективността на трафика и ще стимулира развитието на нови търговски отношения. Той изрази благодарност за усилията на българското правителство за подобряване и надграждане на отношенията между двете страни.

Двете делегации направиха оглед на мястото, предвидено а изграждане на пункта. Той ще бъде разположен в района на село Капитан Андреево, северно от сегашния ГКПП. Мястото се намира близо до съществуващия пункт и така изграждането на съпътстваща инфраструктура ще бъде значително улеснено.

И от българска, и от турска страна беше изразена готовност споразумението за изграждането му да бъде подписано в близките дни и да се създаде смесена експертна комисия, която ще уточни техническите характеристики. Проектът е част от стратегията за подобряване на граничния контрол и важна стъпка за трансевропейската транспортна мрежа, съобщава БНТ.

Акцент в разговора между делегациите бе доброто взаимодействие между граничните и митническите служби в борбата срещу наркотрафика, противодействието на контрабандата и нелегалната миграция.