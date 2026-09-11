Първан Симеонов: Борисов се остави без изход и избра най-малкото зло

"ГЕРБ достигнаха до ситуация, в която нямат много полезни ходове. Струва ми се, че каквото и да бяха решили, все щеше да има болка при тях. Има още няколко дни за регистрации, може евентуално да се припознае някакъв друг инициативен комитет, кандидати и прочие, но много слабо го вярвам. Просто Борисов се беше оставил без изход и избра най-малкото зло. За да може сега да разказва "Ето, аз се отдръпнах и това прави Гюров възможен", или пък да казва "Ето, аз уважавам Йотова" и по този начин да намига в нейна посока, т.е. да се мъчи да изглежда като човек, от когото нещо зависи. А ми се струва, че това е все по-малко вярно. Просто заради жизнения цикъл на тази партия, не заради негови грешки. Иначе той прави вярното нещо – ходи по страната, обновява партийния елит". Това коментира пред БНР социологът Първан Симеонов.

Според него големите центристки партии на миналото десетилетие– ГЕРБ и ДПС или линеят, или част от техния по-технократски ориентиран ешелон може да се разлее в новата голяма центристка партия "Прогресивна България".

"Всичко това ще разберем на местните избори, когато видим дали кметовете на ГЕРБ и ДПС са лоялни на ГЕРБ и ДПС, в онази степен, която означава да вадят максимално количество гласове. Струва ми се, че това не е перспективата, и като че ли ГЕРБ и ДПС са потеглили надолу. Но аз все пак вежливо предположих, че Борисов, който винаги намира някакъв ход, и този път търси. А може би пък е крайно време и неговите ходове да свършат. Все някога така се случва с биографията на всеки човек", допълни Симеонов.

"Всъщност Борисов е в тежка позиция в момента и това, което прави, му позволи малко от малко да изглежда като човек, който носи едни потенциални гласове от втория тур. Но струва ми се, че ситуацията не е такава", коментира социологът.

По думите му в създаването на инициативни комитети за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент има логика.

"Защото тези инициативни комитети показват ветрилото на идеите вътре, на типажите. Освен това те казват много за историята. Едните ще казват: "В този инициативен комитет има само еднакви хора с еднакви възгледи", другите ще казват: "Във вашия комитет има хора с доказана принадлежност към ДС"... Инициативният комитет на г-жа Йотова пък ще сочи безспорно добрият избор за вицепрезидент Кирил Вълчев - добър за характеристиките на длъжността. Дотук и двата комитета играят по правилата и нищо не ме изненадва", заяви още Симеонов.

"При всички положения вървим към една дихотомия", посочи той.

"Особено сега – с отдръпването на ГЕРБ, но и без отдръпването на ГЕРБ пак щеше да стане. Защото като нищо ГЕРБ можеше да завършат трети на тези избори. Те затова се отдръпнаха. Че и по-надолу можеха да идат, ако примерно Костадинов извади силен кандидат, да речем. Разбира се, можеше да е и обратното, но се уплашиха, че е напълно възможно да се свлекат надолу и тогава някак си в главите на българите да останат двете опции – едната - "Прогресивна България", а другата – ПП-ДБ", поясни Първан Симеонов.

