Петър Витанов: Зеленски трябва да се откаже от исканите от Путин украински територии

Аз не харесвам противопоставянето ляво-дясно. Не, президентският вот е мажоритарен. 9 години Илияна Йотова беше вицепрезидент, не съм я чул да иска да излезем от съюзите, в които членуваме, по-скоро иска да се чува гласът ни по-силно там. Общата посока е една - изборът на България е направен още в средата на 90-те години, и то от левите. Молбата за членство в ЕС дойде от БСП. Това заяви Петър Витанов, депутат от "Прогресивна България" и бивш евродепутат от листата на БСП.

"Концепцията "мир чрез сила" не я възприемам. Трябва да се положат основите за диалог, който да доведе до примирие и временно спиране на огъня. Виждаме постоянното наливане на оръжия до какво води - до допълнителна ескалация. Войната напусна територията на двете държави. Тя вече е в Черно море. Ако видите военните действия, ще установите, че през последните месеци няма почти никакво движение на бойното поле, но има десетки хиляди убити. Струват ли си убитите за няколкостотин хиляди квадратни километра площ?", коментира той войната в Украйна.

Витанов не смята, че Зеленски трябва да се откаже от исканите от Путин украински територии:

"Не смятам, че е редно държава да променя силово границите си. Но аз съм реалист, не мисля, че е обективно, че Украйна може да се върне в границите си от 1991 г. Не говоря само за Крим."

Относно съдебната система и това дали се е върнало усещането за справедливост в правосъдието, депутатът коментира:

"Вече излязохме и подкрепихме част от инициативните предложения за кандидати за Висшия съдебен съвет. ВСС не е просто механично гласуване. Това беше серия от разговори, началото на която беше изборът на правила за членове. Смятаме, че не е редно да издигаме прокурори и следователи, защото вероятно са били зависими през кариерите си. Не е редно да номинираме и хора от върховните съдилища, нито пък тези с деца в съдебната система. С ГЕРБ и ДПС не сме говорили обаче, защото търсим консенсус с партиите, които декларираха желание за промяна, особено в съдебната система. Знаем, че моделът се подхранваше точно от ГЕРБ и СДС."

Той обяви още, че около средата на ноември месец ще бъдат избрани новите членове на ВСС, съгласно правилата. Би трябвало пролетта България да има и нов главен прокурор.