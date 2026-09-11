Кой е най-големият страх на американците 25 години след 11 септември?

25 години след като атаките от 11 септември фокусираха страховете на САЩ върху заплахи от чужбина, американците сега са значително по-притеснени от атаки от местни екстремисти, отколкото от тези от чуждестранни групировки, според анкета на Reuters/Ipsos.

Помолени да посочат най-голямата заплаха за безопасността на обикновените американци, 33% от анкетираните са избрали "вътрешен тероризъм", докато 20% са избрали чуждестранен тероризъм, а 42% са посочили случайни актове на насилие, като масови стрелби, според анкетата, проведена между 28 и 31 август.

Ситуацията е била много различна преди десетилетие

Анкета на Reuters в средата на 2013 г. установи, че 21% от американците смятат вътрешния тероризъм за най-голямата заплаха, 28% са посочили чуждестранен тероризъм, а 51% са избрали случайни актове на насилие.

Чуждестранни бойци на Ал Кайда разбиха самолети в Световния търговски център в Ню Йорк, над Пентагона и близо до Вашингтон на 11 септември 2001 г., убивайки хиляди и предизвиквайки десетилетия война, включително водената от САЩ инвазия в Афганистан, където бяха базирани лидерите на Ал Кайда.

Ал Кайда вдъхнови и бомбения атентат на Бостънския маратон през 2013 г., когато двама братя, родени в чужбина, убиха трима души и раниха над 260, а четвърти човек беше убит няколко дни по-късно.

Международен екстремизъм

Но САЩ са били и сцена на множество вътрешни атаки, включително масовата стрелба през 2016 г., при която загинаха 49 души в гей нощен клуб във Флорида, както и други атаки срещу чернокожи, латиноамериканци и еврейски американци. Самият президент Доналд Тръмп е бил изправен пред множество опити за покушение, включително стрелба през 2024 г., която го остави ранен в ухото, а консервативният активист Чарли Кърк беше застрелян през септември 2025 г., докато изнасяше реч пред студенти в Юта.

На въпроса кои идеологически мотивирани атаки представляват по-голяма заплаха, 61% от анкетираните в последното проучване са избрали местни екстремисти, докато 34% са избрали тези от чужбина.

Наследството от атаките от 11 септември остава силно, установи анкетата. Шест от 10 души казват, че мислят за атаките редовно, и приблизително същият процент казват, че биха подкрепили военен отговор, ако се случи друга голяма атака.

Но американците не вярват, че войните, последвали 11 септември, са си стрували цената. Около 48% казват, че войната в Афганистан не си е струвала цената, в сравнение с 21%, които са казали, че си е струвала, докато останалите не са били сигурни или не са отговорили на въпроса. Войната в Ирак е също толкова непопулярна, като 51% са неодобрителни, а 21% одобряващи.

Общественото неодобрение на тези войни е изиграло роля за възхода на Тръмп, тъй като той се е кандидатирал с платформа, обещаваща да избегне дългосрочни войни. Но самият Тръмп започна война срещу Иран преди шест месеца, която не успя да отговори на усилията за намиране на бързо решение.

Анкетата установи, че само 25% от американците смятат, че конфликтът си е струвал усилията, в сравнение с 54%, които смятат, че не си е струвал.

Подкрепа за засилена сигурност

Шест от десет американци - включително осем от десет републиканци - смятат, че реакцията на правителството на САЩ на атаките от 11 септември е била поне донякъде ефективна в предотвратяването на атаки срещу американци на американска земя. Двупартийно мнозинство - включително 71% от демократите и 75% от републиканците - смята, че засилените мерки за сигурност на летищата, въведени след атаките от 11 септември, са си заслужавали в сравнение с неудобството, причинено на пътуващите.

Американците също са по-склонни да подкрепят управляваната от правителството охрана на летищата, като само 23% подкрепят идея, разглеждана от администрацията на Тръмп, която би заменила федералната охрана с частни изпълнители, в сравнение с 48%, които са против, установи анкетата. Разширяването на вътрешното наблюдение след 2001 г. е по-малко популярно, като 65% от анкетираните се противопоставят на идеята да се позволи на американските разузнавателни агенции да наблюдават електронните комуникации на американските граждани без заповед. Закон от 2008 г., който позволява това, изтече през юни, въпреки че администрацията на Тръмп поиска от Конгреса да разреши отново практиката.

Повечето американци разглеждат събитията от 11 септември като момент, който обедини страната, а 75% от гражданите смятат, че те са оказали голямо влияние върху нацията, много по-висок процент от 41%, които смятат, че финансовата криза от 2007-2009 г. е оказала голямо влияние.

Проучването на Reuters/Ipsos, проведено онлайн, е анкетирало 1167 възрастни американци в цялата страна с допустима грешка от 3 до 6 процентни пункта.