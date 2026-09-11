Яслени групи в София под риск от затваряне, СО иска спешни промени

Столичната община изпрати поредно писмо до министерствата на образованието и здравеопазването, както и до председателите на ресорните комисии в Народното събрание с настояване за законодателната промяна на модела на работа в яслените групи.

Предложението е грижата за децата до 3 години да се поеме от екип от различни специалисти, като медицинските сестри се фокусират върху медицинската грижа и наблюдението. Моделът е подкрепен от трите водещи организации Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация, съобщиха от пресцентъра на общината.

Недостиг на медсестри

Причините са както критичният недостиг на медицински сестри и законодателното ограничение във всяка яслена група да има минимум 2, така и необходимостта от въвеждане на цялостен модел за образование и грижа на децата от 0 до 7 г. В София има 260 яслени групи, за които са необходими 520 медицински сестри. В момента в тях работят 364. При тези условия 78 групи са в риск от затваряне, а 1716 вече приети деца могат да останат без място за грижа.

Недостигът на медицински сестри обаче не е проблем само на яслите. Той е системен за цялата образователна система – в 57 детски градини липсва изцяло или в една от смените медицинска сестра в кабинет, съобщава БНТ.

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Огромен недостиг има и в училищата. Здравната система - болници, поликлиники и други здравни структури, също изпитват огромен недостиг на медицински специалисти. Затова решението не може да бъде единствено да се изискват още медицински сестри за всяка яслена група, без да се отчита реалният кадрови ресурс. Необходимо е различните специалисти да имат ясни роли и отговорности, като медицинската грижа за децата бъде гарантирана.

78 яслени групи са под риск

На този етап решението на Столична община, макар и рисково, е да не затваря яслени групи. Общината ще предприеме необходимото, за да продължат да работят и приетите деца да останат в системата. Това обаче не може да бъде трайно решение. Ако нормативните изисквания останат непроменени, при сегашния недостиг рискът от затваряне на 78 групи остава.

Българският лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация подкрепят идеята грижата за най-малките деца да бъде организирана от различни специалисти. Според становищата им ежедневните дейности по развитието и възпитанието на децата могат да се поемат от педагози и специалисти по ранно детско развитие, докато медицинската сестра запазва своята роля в медицинското наблюдение, профилактиката и здравната грижа.

Столична община настоява за спешна среща с министъра на здравеопазването и за ясен знак от управляващите, че необходимите промени в Закона за здравето, Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба №26 са и в техния дневен ред. Решението в момента е София да не затваря групи. Устойчивото решение обаче изисква промяна на национално ниво в начина, по който е организирана яслената грижа. То трябва да гарантира едновременно място за всяко прието дете, качествена грижа и реалистични изисквания към системата.