11 септември и конспиративните теории: Въпросите, оцелели четвърт век

На 11 септември 2001 г. Съединените щати преживяха най-опустошителната терористична атака на своя земя. Четири пътнически самолета бяха отвлечени. Два се врязаха в кулите близнаци на Световния търговски център, един удари Пентагона, а четвъртият се разби в поле в Пенсилвания, след като пътници се опитаха да поемат контрола над самолета. Почти 3000 души загинаха.

Телевизионното отразяване на атаката на живо я превърна в едно от най-документираните исторически събития на съвремието. И все пак именно това огромно количество изображения, свидетелства и информация подхранва една от най-устойчивите конспиративни култури през последните десетилетия.

От идеята, че атаките са били "вътрешна работа" до твърдението, че кулите близнаци са били разрушени чрез контролиран взрив, че Пентагонът не е бил ударен от Boeing 757 или че полет 93 на United Airlines е бил свален от американските военни, конспиративните теории за 11 септември са оцелели в продължение на 25 години.

Някои започват от реални елементи: грешки в разузнаването, проблеми с комуникацията между институциите, недостатъци в системата за противовъздушна отбрана и въпроси относно информацията, с която властите са разполагали преди атаката. Проблемът възниква, когато съществуването на реални грешки автоматично се трансформира в доказателство за съществуването на конспирация.

Как се появи теорията за "вътрешна работа"?

Една от най-радикалните теории твърди, че атаките от 11 септември са били организирани или умишлено допуснати от лица в правителството на САЩ.

Има няколко варианта на тази теория. Някои твърдят, че администрацията на Джордж У. Буш се е нуждаела от претекст, за да нахлуе в Афганистан, а по-късно и в Ирак. Други се позовават на геополитически интереси, контрол над енергийните ресурси, разширяване на американската военна мощ или приемане на закони, които позволяват разширено наблюдение на населението. Теорията става известна като "Движението за истината за 11 септември" и бързо се развива в интернет, особено след появата на уебсайтове и форуми, които анализират изображения от атаките кадър по кадър.

Проучване, публикувано във Frontiers in Psychology, което анализира хиляди онлайн коментари за 11 септември, показва, че съответните теории формират система от обяснения, в която събитието се приписва на скрити конспирации на американското правителство, разузнавателните служби или Израел.

Официалните разследвания обаче стигат до различно заключение. Националната комисия за терористични атаки срещу Съединените щати, известна като Комисията за 11 септември, е създадена от Конгреса, за да реконструира обстоятелствата около атаките и как американските власти са реагирали. Окончателният доклад описва редица сериозни недостатъци в американските институции, но приписва атаките на мрежата на Ал Кайда.

Тук се крие една от най-важните разлики между легитимен въпрос и конспиративна теория: фактът, че властите са се провалили, сам по себе си не представлява доказателство, че властите са организирали атаката.

Кулите близнаци и теорията за контролирания взрив

Може би най-известната теория за 11 септември гласи, че кулите близнаци не са се срутили след ударите от самолетите и пожарите, а са били разрушени чрез контролиран взрив. Поддръжниците на тази теория посочват по-специално скоростта на срутването, видимия вертикален вид на сградите, облаците прах и някои изображения, показващи нещо, което изглежда като експлозии.

Друг аргумент, повтарян през годините, е, че пожарите, причинени от реактивно гориво, не биха могли да разтопят стоманената конструкция. Това твърдение обаче изхожда от погрешна предпоставка. Разследването на Националния институт за стандарти и технологии (NIST) не твърди, че стоманата е трябвало да се разтопи, за да се срути конструкцията. При много високи температури стоманата губи значителна част от здравината си и комбинацията от това отслабване и структурните повреди, причинени от удара, е направила възможно началото на срутването.

Техническият доклад на NIST за кулите близнаци анализира подробно ефектите от удари на самолети, пожари и структурни повреди. Важен аспект е, че срутването не е започнало с просто "топене" на стоманата. Ударът на самолетите е повредил структурните елементи, премахнал е противопожарната защита в някои области, а високите температури са намалили здравината на структурните компоненти. Следователно аргументът "самолетът не е могъл да разтопи стоманата" всъщност не отговаря на съответния технически въпрос: дали конструкцията би могла да загуби достатъчно здравина, за да се срути.

WTC 7, сградата, която се превърна в символ на конспиративните теории

От всички спорни елементи на 11 септември, Световният търговски център 7 заема специално място. Сградата е била висока 47 етажа и не е била директно ударена от самолет. Въпреки това, тя също се срути на 11 септември, след като беше повредена от пожарите, избухнали след срутването на Северната кула. ​

Записите от падането ѝ се превърнаха в едно от най-важните "доказателства", използвани от движението "Истина за 11 септември". Аргументът е на пръв поглед прост: ако масивна стоманена сграда падне почти вертикално и с очевидно много висока скорост, тогава трябва да е била разрушена умишлено.

Разследването на NIST стигна до различно заключение. Според доклада, неконтролираните пожари са причинили разширяване на структурни елементи, което е допринесло за повредата на ключова колона и е предизвикало прогресивно срутване. Техническото разследване може да бъде намерено в окончателния доклад на NIST за WTC 7.

WTC 7 е и един от най-интересните компоненти на феномена на конспиративната теория от психологическа гледна точка. Проучване на изследователите Майкъл Дж. Ууд и Карън М. Дъглас, публикувано във Frontiers in Psychology, анализира онлайн дискусиите за 11 септември и установи, че WTC 7 се е превърнала в централен момент в аргументите на онези, които са подкрепяли съществуването на конспирация.

Сградата е, в известен смисъл, перфектният пример за това как работят конспиративните теории: събитие, което е трудно да се интуитивно и обясни без инженерни познания, се превръща в "доказателство" за алтернативно обяснение.

"Пентагонът не е бил ударен от Boeing"

Друга широко разпространена теория гласи, че полет 77 на American Airlines не е ударил Пентагона. Някои версии твърдят, че е било ракета, други - военен самолет, дрон или дори тайна операция за изчезване на пътническия самолет. Теорията е подхранвана от снимки, направени веднага след атаката. На някои от тях видимите щети изглеждат непропорционално малки в сравнение с размера на Boeing 757. Но снимките улавят само определени моменти и определени области на сградата.

Разследването е разгледало данни за полета, радарна информация, отломки от самолета, разкази на свидетели и жертви на борда и на земята. Официалната реконструкция е установила, че Полет 77 е бил отвлечен и се е разбил в Пентагона. Разследването на ФБР, в което са участвали хиляди агенти и са проследени доказателства по целия свят, е идентифицирало 19-те похитители в часовете и дните след атаките.

ФБР - Разследване на 11 септември предоставя официалната хронология на разследването и информация за 19-те членове на командосите.

Дали на американските военни е било наредено да не се намесват?

Една от най-упоритите теории твърди, че американски изтребители са могли да прехванат отвлечения самолет, но им е било наредено да не се намесват. Има реален елемент, който е подхранвал това твърдение: американската система за противовъздушна отбрана не е успяла да спре атаките. Но "не успя да се намеси" и "беше му наредено да не се намесва" са две напълно различни твърдения.

Докладът на Комисията от 11 септември документира хаоса от онази сутрин и комуникационните проблеми между Федералната авиационна администрация и NORAD. Системата е била изградена около традиционни сценарии за отвличане, а не за ситуацията, в която множество граждански самолети са едновременно превърнати в оръжия. Заключението на Комисията е било изключително критично: Съединените щати не са били подготвени за вида атака, която е предстояло да се случи. Следователно разследванията подкрепят съществуването на сериозен институционален провал, но не са идентифицирали достоверни доказателства за съществуването на умишлена заповед самолетите да достигнат целите си.

Какво се случи с Полет 93?

Полет 93 на United Airlines е свързан с друга упорита теория: че самолетът е бил свален от американски изтребител. Самолетът се е разбил в поле в Пенсилвания, а останките са били открити на значително разстояние от важни сгради.

В първите часове след атаките се разпространяват противоречиви съобщения за наличието на военни самолети в близост. В хаоса на деня властите дори са обмисляли възможността за сваляне на отвлечени самолети. Тази информация по-късно беше превърната в аргумент, че Полет 93 е бил свален.

Официалното разследване обаче реконструира различна история. Пътниците на самолета научили за атаките в Ню Йорк чрез телефоните си и осъзнали, че самолетът им вероятно е част от терористична операция. Няколко души решили да се опитат да влязат в пилотската кабина. Данни за полета, аудиозаписи и свидетелски показания били използвани за реконструкция на последните минути на самолета. Докладът на Комисията за 11 септември описва как пътниците са се опитали да поемат контрола, а федералното разследване не е открило доказателства, че самолетът е бил свален.

Израел и Мосад - още една теория без доказателства

Едно от най-противоречивите разклонения на теориите за 11 септември е свързано с Израел и неговата разузнавателна служба Мосад. Някои версии твърдят, че израелското разузнаване е знаело за атаките предварително. Радикалните версии отиват много по-далеч и твърдят, че Израел е участвал в тяхната организация.

Няма достоверни доказателства, които да доказват това твърдение.

Трябва обаче да се прави разлика между съществуването на информация за дейността на Ал Кайда и идеята, че чуждестранна тайна служба е организирала атаките. Разузнавателните служби в няколко страни са следили дейността на организацията на Осама бин Ладен преди 11 септември. Само по себе си съществуването на тази информация не е сигурно. че извършителите на атаките са били контролирани от друго правителство.

Саудитска Арабия, финансиране и областта, където въпросите остават сложни

Тема, която заслужава отделно разглеждане, е връзката между Саудитска Арабия, благотворителните организации и финансовата среда, в която се е развила Ал Кайда. Тук реалността е по-сложна, отколкото в много конспиративни теории. Докладът на Комисията за 11 септември разглежда възможността саудитски лица или организации да са предоставяли пари на мрежата на Осама бин Ладен.

Комисията не открива доказателства, че саудитското правителство като институция или висши саудитски служители са финансирали директно атаките. В същото време докладът признава, че благотворителни организации, свързани със Саудитска Арабия, могат да бъдат източници на финансиране за екстремистки групи и че има реален проблем със средствата, насочвани към Ал Кайда.

Този нюанс е важен. Съществуването на мрежи за финансиране и противоречиви взаимоотношения не е еквивалентно на доказване, че правителство е наредило атаките.

Защо конспиративните теории все още съществуват след 25 години?

Може би най-интересният въпрос е защо теориите за 11 септември продължават да съществуват след четвърт век, въпреки огромното количество документи, разследвания и изследвания. Психолози са се опитали да отговорят на този въпрос.

Проучване, публикувано във Frontiers in Psychology, разглежда как хората изграждат разкази за 11 септември и показва, че когато им се даде комбинация от официална информация, противоречиви твърдения и изрично конспиративни твърдения, много хора са склонни да изградят своя собствена съгласувана история за събитието.

Друго проучване, фокусирано върху онлайн дискусиите за 11 септември, анализира 2174 коментара в новинарски уебсайтове и открива връзка между вярата в конспиративните теории за атаките, излагането на такива теории, политическия цинизъм и недоверието към властта. Най-силният предсказващ фактор обаче е вярата в други конспиративни теории.

Систематичен преглед, публикуван през 2019 г., който включва 96 проучвания върху конспиративните вярвания, показва обаче, че феноменът е много по-сложен от опростеното обяснение, че хората, които вярват в конспирации, са просто ирационални. Изследователите идентифицираха различни психологически и социално-политически фактори и подчертаха, че резултатите от изследванията понякога са хетерогенни.

Интернет също така радикално промени начина, по който тези теории се разпространяват. Снимка, няколко секунди видео или изявление, направено в хаоса на деня, могат да бъдат извадени от контекста и трансформирани в част от много по-голяма история.

Провалът на властите не означава автоматично конспирация

Може би най-важният извод от историята за 11 септември е, че има достатъчно реални неща, които да бъдат критикувани, без да се налага да се измислят доказателства.

Американските разузнавателни агенции знаеха, че Ал Кайда е заплаха. Те имаха информация за някои от бъдещите терористи. Но американските институции не успяха да свържат информацията и да трансформират разнородните сигнали в картина, която да им позволи да предотвратят атаки.

Комисията за 11 септември документира тези провали и направи препоръки за реформа на системата за разузнаване и сигурност. Официалният доклад може да бъде разгледан в неговата цялост в архива на Националната комисия за терористични атаки срещу Съединените щати. Следователно въпросът "Как е възможно атаките да не бъдат предотвратени?" е напълно легитимен.

Твърдението "така че правителството на САЩ е организирало атаките" е допълнителна стъпка, за която обаче биха били необходими доказателства. И тези доказателства не се появиха.

Какво знаем след 25 години?

След четвърт век съществува огромен обем документи, свидетелски показания, криминалистични разследвания, данни за полети, технически анализи и академични изследвания относно 11 септември. ФБР е идентифицирало 19-те терористи и маршрута им до Съединените щати. Според федералното разследване, 19-те са били обучени от Ал Кайда и всички са пристигнали в Съединените щати преди атаките.

Разследване на ФБР относно атаките от 11 септември Комисията 11 септември реконструира как Ал Кайда е подготвила операцията и е идентифицирала множество недостатъци в американската система. NIST технически разследва срива на Световния търговски център и WTC 7. Изследователи в областта на психологията впоследствие са проучили защо конспиративните теории продължават да бъдат привлекателни и как се разпространяват онлайн. В нито едно от тези разследвания не са се появили проверими доказателства, които да доказват, че правителството на Съединените щати е организирало атаките, че кулите близнаци са били разрушени по контролиран начин, че Пентагонът не е бил ударен от Полет 77 или че Полет 93 е бил свален от американските военни.

Това не означава, че всички въпроси относно 11 септември са били безсмислени. Точно обратното. Някои от тях доведоха до откриването на реални, понякога изключително сериозни грешки. Разликата е в това, което се случва след задаването на въпроса. Разследването търси доказателства, които могат да потвърдят или опровергаят дадена хипотеза. Теорията на конспирацията обаче може да навреди, интерпретирайки всеки резултат като потвърждение: ако има доказателства срещу теорията, тя е била фалшифицирана; ако няма доказателства, това означава, че е била скрита.

В случая с 11 септември наличните разследвания сочат към едно и също общо заключение: атаките са били планирани и изпълнени от Ал Кайда, а Съединените щати са претърпели сериозен провал в предотвратяването и управлението на заплахата. Двете неща не са взаимно изключващи се.

Съединените щати биха могли да бъдат неподготвени и същевременно да не са организирали атаките. Американските институции биха могли да допуснат сериозни грешки, без тези грешки да представляват доказателство за конспирация. И това вероятно е една от причините, поради които 11 септември продължава да бъде толкова плодородна почва за конспиративни теории: реалността е достатъчно драматична, без да е необходим таен сценарий.

Понякога историята не се променя от перфектна конспирация, а от много по-баналната и трудна за приемане комбинация от решителна терористична организация, предупреждения, които не са били правилно интерпретирани, институции, които не са комуникирали ефективно, и поредица от човешки грешки, които, взети заедно, са довели до трагедия с исторически размери.