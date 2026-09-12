Разраства се пожарът край Димовци, армията се включи в гасенето

Пожарът край старозагорското село Димовци продължава да се разраства. Огънят е засегнал около 2000 декара горска площ, а на терен са мобилизирани пожарникари, военнослужещи, горски служители и доброволци.

През нощта огънят е достигнал две махали на село Димовци, но няма изгорели жилищни сгради. Пожарникарите са успели да защитят населеното място и са останали на място през цялата нощ, за да не допуснат огънят да достигне до къщите.

„Ситуацията е динамична. Първото, което е важно, е, че успяхме да защитим снощи село Димовци. Пожарът мина през две от махалите на селото, но няма пожарени жилищни сгради“, заяви .комисар Стоян Колев от пожарната, цитиран от bTV.

По думите му още около 5:00-5:30 ч. сутринта първите екипи са тръгнали в посока изток и запад, за да започнат да събират двете направления на пожара. През нощта силният вятър, който е продължил до около 3:00 ч., е усложнил ситуацията. В момента времето е по-спокойно, но прогнозите са за ново усилване на вятъра следобед.

В гасенето участват около 110 души, сред които 50 пожарникари с осем екипа, военнослужещи от Втора механизирана бригада, служители на горските стопанства и доброволци. На терен работят и три булдозера от „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“, които изграждат просеки и подпомагат действията на пожарните екипи.

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Очаква се в гасенето от въздуха отново да се включат хеликоптери. Те трябва да излетят около 7:30 ч., а на място ще ги очаква координатор, който ще насочва действията им. Целта е да се обливат участъците, в които вече работят екипи на терен, за да се подпомогне окончателното потушаване на огъня.

Полицията също е създала организация за контрол на достъпа до селото. На входа на Димовци е изграден контролно-пропускателен пункт, където се проверяват автомобилите, които влизат и излизат от населеното място. Мярката е с превантивна цел и трябва да не допуска нерегламентирано влизане на хора в района на пожара. Доброволците се насочват към пожарните екипи, за да бъдат включени в гасенето.

Причината за пожара все още не е установена. От полицията посочиха, че към момента няма информация за версиите, по които се работи.

Военнослужещите от Втора механизирана бригада в Стара Загора участват в гасенето с личен състав и техника, като работят съвместно със служителите на пожарната. Те ще останат на терен, докато е необходимо.

Към момента няма опасност за населеното място и хората. Борбата с огъня продължава, а на място са съсредоточени сили и техника на пожарната, армията, горските структури и доброволци.