Южнокорейското разузнаване проверява дали Ким Чен Ун има и син

Националната разузнавателна служба (National Intelligence Service, NIS)на Южна Корея заяви, че се опитва да установи дали севернокорейският лидер Ким Чен Ун има по-голям син, като същевременно потвърди оценката си, че дъщеря му вероятно е наследник на държавното ръководство.

Изявлението на разузнавателната служба, цитирано от АР, от четвъртък вероятно е реакция на скорошна медийна публикация, според която южнокорейските разузнавателни органи са установили, че Ким няма син от съпругата си Ри Сол Джу. Службата посочи, че дори да съществува син, той не е в позиция да стане наследник на Ким, който пое управлението на Северна Корея след смъртта на баща си през 2011 г.

Дъщерята на Ким, за която се твърди, че се казва Ким Джу-е и е на около 13 години, вероятно е следващата на ред да поеме ръководството на Северна Корея от баща си, както службата е заявявала и по-рано.

От Разузнавателната служба заявиха, че все още се опитват да потвърдят дали дъщерята на Ким има по-голям брат, но при настоящите обстоятелства той не би могъл да бъде наследник на баща си, дори и да съществува. Агенцията отбеляза също, че Ким Чен Ун има и по-малко дете, чийто пол не е потвърден.

В изявлението от четвъртък не се дават подробности относно оценката на разузнаването за стабилния политически статут на Ким Джу-е. По-рано обаче агенцията се позова на задълбочен анализ на публичните ѝ изяви и държавните протоколни почести, оказвани ѝ при тези случаи.

Наследникът е сигурен

От разузнаването заявиха, че все още се опитват да потвърдят дали дъщерята на Ким има по-голям брат, но при настоящите обстоятелства той не би могъл да бъде наследник на баща си, дори и да съществува. Агенцията отбеляза също, че Ким Чен Ун има и по-малко дете, чийто пол не е потвърден.

В изявлението от четвъртък не се дават подробности относно оценката на NIS за стабилния политически статут на Ким Джу-е. По-рано обаче агенцията се позова на задълбочен анализ на публичните ѝ изяви и държавните протоколни почести, оказвани ѝ при тези случаи.

От края на 2022 г. насам дъщерята на Ким го придружава на множество значими събития, включително ракетни изпитания и мащабни военни паради. Държавните медии я описват като "най-обичаното“ или "най-уважаваното“ дете на баща си и разпространяват кадри и снимки, демонстриращи близостта помежду им и нарастващия ѝ политически авторитет.

Информацията за името ѝ се основава на разказ на бившата звезда от НБА Денис Родман, който си спомня как е държал на ръце малката дъщеря на Ким Чен Ун по време на посещение в Пхенян – столицата на Северна Корея – през 2013 г.

През 2023 г. южнокорейски депутат заяви, че Националната разузнавателна служба е информирала парламентарна комисия, че Ким Джу-е има по-голям брат. Агенцията обаче е уточнила, че все още се опитва да потвърди сведенията, според които севернокорейският лидер има син.

Въпросът дали тя има по-голям брат е от ключово значение за външните дискусии относно плановете за евентуално наследяване на властта в Северна Корея, предвид дълбоко вкоренената патриархална система и доминираната от мъже власт.

От създаването на страната през 1948 г. и тримата севернокорейски лидери са били мъже от семейство Ким. Преди Ким Чен Ун начело на държавата са били баща му Ким Чен Ир и дядо му Ким Ир Сен.

Някои експерти се съмняват дали висшите севернокорейски служители от по-старото поколение биха приели да бъдат командвани от жена. Те също така отбелязват, че издигането на Ким Джу-е на власт може в крайна сметка да сложи край на управлението на семейството ѝ, ако тя сключи брак с мъж от друг род и предаде властта на детето им.

Други експерти смятат, че 42-годишният Ким Чен Ун е все още твърде млад, за да посочи своя наследник – стъпка, която би могла да отслаби абсолютната му власт.