Василев атакува Йотова: Помилва наркодилър, известен като "Петричкият Ескобар" (ВИДЕО)

Лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев съобщи, че държавният глава Илияна Йотова е помилвала наркодилър,

“Лицето е Огнян Атанасов, известен като “Петричкия Ескобар”, каза още Васлев.

Депутатът добави, че престъпникът е бил хванат и осъден от гръцките власти за разпространение на наркотици.

“През 2022 година с указ 119 от 5 декември госпожа Йотова помилвала “Петричкия Ескобар” със следните мотиви: “здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора“, добави Василев и добави, че президентът е помилвала наркодилъра 10 години преди да му изтече присъдата.

Всичко това се случва без знанието на българските граждани, защото мотивитте не са публични”, каза още Василев

Лидерът на ПП каза още, че въпросното здравословно състояние не пречи на дилъра още в началото на 2023 г., месец, след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност. През 2025 г. е заловен с 5 кг кокаин.

“Призоваваме Йотова да отговори защо е освободила престъпника, ако не отговори - да се оттегли от президентската надпревара. Призоваваме всички почтени хора да оттеглят подписите си от инициативния комитет. Г-жа Йотова не видя нехуманно отношение по казуса с Иванчева, но видя нехуманно отношение по този казус. Ние ги хващаме, те ги помилват“, посочи още депутатът.

“След тази случка г-жа Йотова иска доверието на българските граждани и аз се надявам, че българските граждани няма да гласуват. Това е факт, не компромат. Призоваваме Йотова да даде обяснения”, каза още Василев.