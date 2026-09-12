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Влак със 180 пътници дерайлира в Северна Франция, десетки са ранени

Влакът е излязъл от релсите, след като се е сблъскал с неизвестен обект

12.09.2026 | 07:43 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Броят на ранените при дерайлирането снощи на влак между Руан и Каен в Нормандия, Северна Франция, нарасна на най-малко 44 души, предаде Ройтерс, позовавайки се на френските власти и френският железопътен оператор. 

Инцидентът е станал около 19:30 ч. местно време (18:30 ч. българско). 

Един от ранените е в критично състояние и беше евакуиран с хеликоптер, съобщи пред журналисти префектът на Нормандия Жан-Бенуа Албертини, ръководител на местната администрация. 

Влакът е излязъл от релсите, след като се е сблъскал с неизвестен обект, съобщи говорител на френската полиция. Френският железопътен оператор SNCF заяви, че тече разследване за установяване на причината за инцидента.

Влакът е превозвал 180 пътници и е излязъл от релсите в близост до град Клеон, съобщи френският министър на транспорта Филип Табаро в публикация в "Екс". 

На мястото на инцидента има 140 пожарникари, които оказват помощ на ранените и пътниците, добави той.

Местните власти от департамента Сен Маритим препоръчаха на гражданите да избягват района. 

Железопътното движение между Руан и Каен, както и между Каен и Льо Авър, беше преустановено и беше организирано заместващо автобусно обслужване, съобщи SNCF. 
(БТА)

 

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