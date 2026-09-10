Най-дълбокият ход на войната: Украйна нанесе удар в Арктическия регион

Украйна нанесе удар по промишлен обект в Сибир, разположен на около 2800 км от границата. Това на практика е най-дълбокият удар, извършван някога на руска територия.

Дронове на Киев се насочиха към отдалечения руски град Нови Уренгой в Ямало-Ненецкия автономен окръг, предизвиквайки пожар, който според руските власти е възникнал вследствие на падащи отломки.

"Няма загинали или ранени“, написа в Telegram Дмитрий Артюхов, губернаторът на Ямало-Ненецкия окръг и добави: "В момента се оценяват мащабът и естеството на щетите.“

Регионът, смятан за неофициалната газова столица на Русия, осигурява около 80% от добива на газ в страната, сочат данни на независимата руска медия "Агентство“.

Целта на атаката е била заводът за преработка на кондензат в Нови Уренгой, чийто капацитет възлиза на около 19,5 милиона тона суровина годишно.

Нов ход на войната

Според руски медии това е първият случай, в който регионът става мишена на атака с дрон, като същевременно това е и най-голямото разстояние, преодоляно по време на войната в Украйна, надминаващо удара от юли срещу петролната рафинерия в Омск, разположена на 1550 мили от границата.

Fire Point - украински стартъп в сферата на отбраната, който произвежда повечето от дроновете за удари на далечни разстояния, използвани от Киев на руска територия заяви, че неговите боеприпаси са изминали над 3200 км, за да достигнат целта си.

"Дроновете FP-1 току-що поставиха рекорд за обсег, нанасяйки удар на разстояние над 3200 км“, написаха от компанията в социалната мрежа X. "Потвърдени са директни попадения в самия обект. В ход е оценка на щетите.“

В сряда за първи път беше обявена и тревога заради заплаха от дронове в Ханти-Мансийск (Западно-Централен Сибир), разположен на километри от украинската граница.

Властите инструктираха жителите да останат на закрито, да стоят далеч от прозорците и да се намират на безопасни места, докато не бъде отменена тревогата за въздушно нападение.

Украинските власти не коментираха незабавно удара. В сряда сутринта украинският президент Володимир Зеленски написа в социалната мрежа X: "Благодаря на всички, които развиват способностите ни за нанасяне на удари на далечни разстояния, така че войната на Русия да се усеща все по-силно там, откъдето е започнала".

По данни на военните власти, към лятото на тази година Украйна е поразила почти всички руски петролни рафинерии, попадащи в обсега на нейните дронове, извеждайки от строя около 43% от капацитета за преработка на петрол.

През нощта срещу четвъртък бе ударен терминал за гориво в Новоросийск, както и военноморската база в града.

Президентът Зеленски също така заяви, че руското въздушно пространство ще бъде "на практика затворено“ в резултат на украинските атаки. В сряда дейността на най-малко шест летища беше временно преустановена вследствие на тези удари.

Русия също така развива способностите си за нанасяне на удари на далечни разстояния. Във вторник представител на украинското военно разузнаване съобщи, че Русия планира до края на 2026 г. да изпита нова балистична ракета с обсег от около 800 км, като намерението е тя да бъде използвана срещу западните региони на страната.