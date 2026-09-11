Активират системата BG-Аlert за село Димовци заради пожар

Активират системата BG-Alert за територията на гурковското село Димовци заради пожара, който гори на територията на населеното място, съобщиха от МВР в Стара Загора.

Сигнал за пламъците е подаден в 12:51 часа. По първоначални данни горят дворни места и постройки – жилищни и спомагателни – в селото, като огънят е тръгнал и към гората. В момента на терен има седем екипа на пожарната. На място помагат и екипи на община Гурково.

Екипаж от 24-та авиационна база – Крумово, с хеликоптер AS 532 AL Cougar се е включил в гасенето на големия пожар, който гори в землището на Община Гурково, Област Стара Загора, съобщиха междувременно от Министерство на отбраната. Хеликоптерът е излетял от авиобазата в 14:02 ч. и ще извършва гасене от въздуха, в помощ на екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР.

Кметът на община Гурково Кънчо Папазов съобщи, че пламъците са обхванали както земеделски площи, така и къщи в населеното място. „За съжаление, едната част от къщите вече са потърпевши“, каза той.

По думите му на този етап няма данни за пострадали хора. Екипи на полицията са преминали по домовете в селото и са извели хората още в първите минути след възникването на пожара. Организацията на място е добра, но огънят е силен и мащабът му е голям.

Кметът призова собствениците на имоти в Димовци да се отзоват незабавно и да пристигнат на място, за да могат при необходимост да осигурят достъп до имотите си.

Папазов отправи и призив към фирми и организации в района на община Гурково, които разполагат с водоноски или по-големи съдове за вода, да се включат в гасенето. По думите му именно подаването на вода в района би подпомогнало пожарните екипи да работят по-пълноценно.

На този етап няма необходимост от привличане на доброволци, посочи Папазов, цитиран от БТА.