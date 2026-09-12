Пожар избухна в склад за боеприпаси в Габровско

Пожар е избухнал в склад за боеприпаси на "ЕМКО" в района на село Горни Върпища, област Габрово. По данни на МВР няма опасност за населението и служителите в предприятието за производство на боеприпаси.
Пожарът е възникнал около 23.20 ч.
По информация на управителя на предприятието Славчо Димиев, потвърдена пред БНТ, в склада, който се намира в село Горни Върпища, на около 4 - 5 км от село Царева ливада, се съхраняват боеприпаси и барути.
По време на инцидента в помещението не е имало хора.
Жители в района са чули серия от взривове. Активирана е и системата BG-Alert.
На място са изпратени три екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Районът е отцепен.
Най-близкото населено място се намира на повече от километър от склада, уточниха по-рано тази вечер от МВР.
Пожарът се разпространява към Горни Върпища и Бучуковци. Огънят се вижда и от Велико Търново.
"Кметовете на с. Шемшево, с. Буковец и с. Пушево са обходили районите около населените места. На територията на община Велико Търново няма огнища. Районът е проверен и от пожарната", написа в профила си във фейсбук кметът на Велико Търново Даниел Панов.
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов ще пристигнат на мястото на инцидента, за да проверят създадената организация и предприетите действия за овладяване на ситуацията и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.
От МВР ще направят изявление в събота от село Царева ливада.
Инцидентът идва малко повече от месец след пожара и серията от експлозии в склад за боеприпаси на площадката на „ЕМКО“ край село Белица, община Трявна. Тогава в района бяха открити 60 невзривени боеприпаса и около два тона метални отломки.
На 8 септември Министерството на отбраната съобщи, че прочистването на терена около завода е приключило.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.