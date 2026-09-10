Елитът е разделен межу Йотова и Гюров, може ли Волгин да размести картите?

Днес над 200 артисти, писатели, музиканти, университетски преподаватели и учени се включиха в инициативния комитет, който издига Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Комитетът зад Илияна Йотова и Кирил Вълчев също е ясен, но възможни ли са изненади на президенстският вот?

"Имаме не просто два отбора с много ясни заявки, пред които предстои много остър сблъсък, но и имаме и забележителни инициативни комитети. Много са впечатляващи и от двете страни. Водещи фигури в науката, в бизнеса, хора на изкуството. Но толкова е изчерпана картината за партийна кандидатура и партийна подкрепа, че трябва да бъде скрита зад тези инициативни комитети, макар че е съвършено ясно кои партии застават, тъй като много от настоящите лидери на партии, както и бивши, са в самите комитети", анализира социалният антрополог Харалан Александров пред Bulgaria ON AIR.

"Един от най-опитните политици - Бойко Борисов, каза, че да имаш партийна кандидатура по дефиниция е губещо в тази ситуация, и заради това предпочете да се изтегли в доста по-комфортната зона на арбитър, който ще стои отстрани и ще накланя везните. Другото, което прави впечатление, е разломът в елита. Въпреки че тук има един парадокс, че профилът, който аз очаквах, е много повече на градски хора, а те избраха едно доста по-провинциално излъчване, особено при Кандев", допълни Александров.

Той е на мнение, че таргетът е "млади хора с инфантилно отношение към политиката".

"Това е една много ясно обособена общност, много силно влюбена в себе си, с много ясни граници. Те много яростно отстояват границите. Това е една общност, която обикаля доста затворени "балони" в социалните медии. И разбира се, социалните мрежи с политическата действителност. Това има и политическа цена. Тази общност ще си събере нейните гласове. С този инициативен комитет, в който познавам много от хората и дълбоко уважавам като отношение, те имат шанс да се отворят по-широка подкрепа", коментира гостът.

По думите му имаме "интронизиран лидер" в лицето на Илияна Йотова.

"Тя носи цялата аура на статуквото, или на националния елит. От другата страна имаме много ясен профил на другия елит, който е глобалистски, проевропейски, който носи всички тези ценности и характеристики на отворения свят. Сега ще видим каква част от хората вярват в европейския проект, в глобализацията, която е в криза, и колко са се върнали към националната държава с всичките ѝ лоши и добри страни. При толкова разделен елит, означава, че предстоят много битки", категоричен е социалният антрополог.

Александров добави, че лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов е един от най-четящите политици.

"Той си изгради образа на човека, който е срещу статуквото, докато случаят с Волгин е много по-интересен. Той има по-сложна биография. Той стигна до доста зрял етап, в който има значителен потенциал да размести картите, не да стигне до балотаж, но не бих се изненадал и нещо такова да се случи. Всичко зависи от кампанията. Корумпираното статукво, олигархията и тези неща спряха да са релевантни, особено с тези изумителен ход на Борисов да се оттегли", коментира социалният антрополог.

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