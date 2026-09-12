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Йотова обмисля свикване на КСНС заради взривовете в складове за боеприпаси

След дни ще има повече подробности по случая с помилваното през 2022 г. лице

12.09.2026 | 12:17 ч. 42
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Президентът Илияна Йотова заяви, че обмисля свикването на Консултативен съвет за национална сигурност. 

На въпрос дали има настройка да свика КСНС, защото отново има взривове на складове на "ЕМКО", президентът отговори, че ще обмисли, тъй като случаите са зачестили. "Още повече, виждате, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украйна, и трябва нашите служби за сигурност да се произнесат", добави Йотова, цитирана от Нова тв.

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Президентът коментира критиките за решението си да помилва осъден наркодилър преди години. Повод за въпросите към държавния глава станаха и думите на нейния опонент в президентската кампания Андрей Гюров, който я обвини, че бяга от отговорност.

 „Каквото имаше да кажа по случая, ние го казахме много изчерпателно вчера в позицията, която разпространихме до всички вас“, заяви Йотова.

Тя беше попитана и дали смята решението си за грешка. „Ще има повече подробности по случая след няколко дни“, отговори президентът.

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Йотова посочи, че страната се намира в предизборна кампания и допълни, че още преди месец е била предупредена, че търсенето на съгласие от нейна страна няма да срещне отклик.

 

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Тагове:

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