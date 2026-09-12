Любомир Дацов: Високият ръст на заплатите подхранва инфлацията

Високите цени, инфлацията и плановете на държавата за бюджета за 2027 г. бяха сред основните теми, които коментира пред bTV Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите.

На въпрос какво се случва с цените и дали поскъпването се дължи на приемането на еврото, Дацов отхвърли тази теза.

„Истината е, че еврото няма как да вдигне цените, защото как ще вдигне еврото цените? Някой, когато зададе този въпрос, би трябвало да си го обясни“, заяви той.

По думите му основната причина за увеличаването на инфлацията е политиката на държавата през последните четири години.

„Основната причина за вдигане на инфлацията е държавата. Държавата с политиката си, която води през последните 4 години“, каза Дацов.

Той посочи дефицита като един от основните фактори за увеличаването на инфлацията.

„Всеки трябва нормален човек да знае, че когато има дефицит в тази държава, това не означава само по-големи разходи. И съответно други неща. Но дефицит е основната причина за увеличаване на инфлацията в една държава“, заяви членът на Фискалния съвет.

Според него ръстът на заплатите също оказва влияние върху цените. Дацов посочи, че през последните две години средномесечното увеличение на работната заплата, заложено в бюджета, е било около 20–26%.

„В момента вече има едно охлаждане и е някъде около 11–12% на месечна база спрямо в същия период на предходната година“, каза той.

Дацов отбеляза, че в бюджетната сфера работят около 500–600 хиляди души, което според него представлява приблизително 20–25% от всички заети в страната.

„Може да видите тази тежест още повече, че когато в един сектор толкова ударно нарастват да заплатите, това оказва влияние върху всички останали“, посочи той.

По думите му инфлацията е следствие и от „прегряването на пазара на труда“, като сред факторите е недостигът на хора, особено на квалифицирани кадри.

Дацов коментира и влиянието на външните фактори, сред които войната в Залива, цените на петрола и горивата.

Според него следващата година ситуацията няма да бъде много по-добра, особено при храните.

Той обаче подчерта, че не може да се очаква автоматично трикратно увеличение на цените на хранителните продукти само заради по-високите разходи за производство.

Дацов посочи като пример торовете и горивата.

„Цялата реколта, която е подготвена, е станала с торове, които, например, са три пъти по-високи, с горива, които са нараснали едни 15–20%“, каза той.

Според Дацов членството на България в Европейския съюз и участието в общия пазар допринасят за относителната стабилност на страната.

„Благодарение на това, че България участва в Европа, в общия пазар, а пък Европа като цяло активно търгува абсолютно със всички краища, като че ли леко избяга от тези войни и пререкания, които се получават в света и се засилват. Но това горе-долу помага на Европа, включително на България, да има една относителна стабилност“, заяви той.

По думите му България не може да влияе на външните процеси, но може да предприема мерки по отношение на вътрешната икономика.

Според него икономиката вече започва да се охлажда, но това не се дължи на добра държавна политика в областта на публичните финанси или икономиката, а на естествената цикличност.

Дацов прогнозира, че забавянето може да се усети по-силно през 2028 г. Той посочи, че през следващите години държавата трябва да има ясна стратегия по отношение на публичните финанси.

„И ние, например, във Фискалния съвет, тук казвам и обща позиция, не само мое лично мнение, както беше до сега, всъщност стратегията за намаляване на дефицита по малко, като беше публично оповестена, според нас не е най-добрата. Трябваше да има по-ясно намаляване на дефицита, за да има по-ясно охлаждане на системата“, заяви той.

Според Дацов настоящият момент е подходящ за реформи, тъй като икономиката все още е в добро състояние, а пазарът на труда може да поеме хора, които бъдат освободени при преструктуриране.

„И всъщност, в един такъв период, който икономиката все още е добре, дори ако има преструктурирана пазара на труда, пазарът на труда може да поеме хора, които се освобождават от едно място и дойдат на друго, без някакви проблеми“, каза Дацов.

Той коментира и предстоящото представяне на проекта за бюджета за 2027 г., като посочи, че според него реформата не трябва да бъде просто формално действие.

„Не е достатъчно да направиш нещо автоматично или да вземеш да облечеш във власт някаква безумна идея, защото реформата е когато имаш реален анализ и адресираш реалните проблеми“, заяви той.