Гранични полицаи спасиха 5-годишно дете, което спряло да диша

Двама гранични полицаи спасиха 5-годишно дете, което не е дишало, в Приморско.

За случилото се разказа майката на детето, която се свързала с Главна дирекция „Гранична полиция“, за да благодари на служителите, че са били до 5-годишното й дете в минутите, в които то се е нуждаело най-много от помощ..

„Има моменти, които човек никога не забравя. Моменти, в които страхът е толкова голям, че единственото, което остава, е да се молиш и да се надяваш някой да помогне“, пише майката.

Случаят е от 7 септември. Младши инспекторите Ангел Младенов и Милослав Марков от Гранично полицейско управление – Чипровци към РДГП – Драгоман са били в командировка в района на Приморско. Двамата били автопатрул по време на специализирана полицейска операция.

По същото време 5-годишното дете било на почивка в Приморско със семейството си.

Случаен гражданин спрял граничните полицаи и им казал, че пред близкия хотел има малко дете, което лежи на земята и се нуждае от помощ.

Ангел Младенов и Милослав Марков веднага се отправили към мястото. Когато пристигнали, установили, че детето не реагира и не диша. Двамата незабавно започнали да му оказват първа помощ.

Младенов започнал изкуствено дишане, а Марков го подпомагал през цялото време. В продължение на няколко минути двамата не прекъснали реанимационните действия.

Тогава детето раздвижило ръчичката си, цветът на лицето му започнал да се възстановява и то започнало да диша.

Граничните полицаи останали до детето до пристигането на екипа на Спешна помощ. То било откарано в болница, а няколко дни по-късно семейството получило най-важната новина – детето е добре и вече е у дома.

„В този страшен момент Ангел Младенов и Милослав Марков показаха не само професионализъм, но и истинска човечност. Те не подминаха, не се отказаха и останаха до детето ми, когато имахме най-голяма нужда от помощ.

Аз и бащата на детето сме безкрайно благодарни за това, което направиха. Нямаме думи, с които да опишем благодарността си към тези двама мъже.

Благодарим ви, че бяхте там. Благодарим ви, че се борихте за детето ни. Благодарим ви, че в този ужасен момент ни дадохте надежда“, допълва майката.

Историята е разказана от Главна дирекция „Гранична полиция“ на 12 септември – Световния ден на първата помощ. Денят напомня колко важно е да се знае как да се окаже помощ в първите минути, докато пристигне медицински екип.

Ангел Младенов е граничен полицай от по-малко от година, а Милослав Марков има 23 години служба.

От Главна дирекция „Гранична полиция“ пожелават на детето и семейството му много здраве и благодарят на двамата служители за проявения професионализъм и човечност.