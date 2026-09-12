Служителите са забелязали пожара в склада за боеприпаси чрез видеонаблюдението

При настоящия инцидент служителите са забелязали чрез системата за видеонаблюдение развитието на пожара и са се евакуирали за кратък период от време съгласно правилата за действие в подобна ситуация. Това каза пред журналисти в село Царева ливада директорът на Обособено производство на военния завод на "ЕМКО" в село Белица инж. Славчо Димиев във връзка със снощните взривове във военните складове на "ЕМКО" край дряновското село Горни Върпища.

„Първият въпрос, който се изяснява в такава ситуация, е има ли пострадали хора, защото те са безценни“, коментира Димиев.

Той обясни, че в тази база се съхраняват основно барутни състави и малко количество боеприпаси от среден калибър. Готовата продукция е свързана с барутни състави, които в момента не се влагат в производството. Складовата база като цяло се използва за съхраняване на материали и имущество, които имат сравнително слабо движение заради отдалечеността и трудния пътен достъп. Тя не е оперативна, както са производствените бази на предприятието в Белица, добави Димиев.

По думите му охраната на базата е организирана съгласно действащите нормативни изисквания и има видеонаблюдение и физическа охрана, която е въоръжена и дежури 24 часа. Според него обаче охраната трябва да бъде подобрена, като се съчетаят технически средства, физическа охрана, организация и допълнителни специализирани средства.

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В област Габрово дружеството има две складови бази и един производствен обект, който също разполага със складове, обясни директорът на обособеното производство. След предходния инцидент е увеличен обемът на физическата охрана, проверени са правилността, точността и сигурността на работата на системите за оповестяване и видеонаблюдение, изтъкна Димиев.

„Ако стигнем до заключение, че те са обект на посегателство, това е посегателство не само върху конкретна фирма, това е посегателство върху националния интерес“, коментира той в отговор на въпрос и подчерта, че предприятията от този тип произвеждат продукти, свързани с отбраната, и по тази причина подобни случаи трябва да се разглеждат и като въпрос на националната сигурност.

(БТА)