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Рецептата Dnes: Ароматен сладкиш с какао

Много вкусен

12.09.2026 | 17:07 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Съставки: 

  • 2 яйца
  • 110 г захар
  • 50 г разтопено масло
  • настърганата кора на 1 портокал
  • 120 мл пресен сок от портокал
  • 180 г брашно
  • 8 г бакпулвер
  • 3 с.л. неподсладено какао на прах
  • 2 с.л. прясно мляко
  • пудра захар за поръсване

Приготвяне:

  • В голяма купа разбийте яйцата със захарта с помощта на миксер, докато сместа стане светла и пухкава. 
  • Добавете портокаловия сок и настърганата кора, а след това и разтопеното масло. Разбъркайте добре.
  • Пресейте брашното и бакпулвера и ги добавете към сместа. 
  • Разбъркайте до получаването на гладко тесто.
  • Разделете приблизително половината от тестото в друга купа. 
  • Към едната половина добавете пресятото какао и млякото.
  • Разбъркайте, докато какаото се смеси напълно с тестото.
  • Намаслете форма за торта с диаметър 20 см или я покрийте с хартия за печене. 
  • Започнете да редувате двата вида тесто, като поставите по 3–4 супени лъжици от какаовата смес в центъра на формата. 
  • Върху какаовата смес сложете 3–4 лъжици от светлото тесто, отново в центъра. 
  • Продължете да редувате по този начин, докато тестото свърши. 
  • Така постепенно ще се образуват характерните концентрични шарки.
  • Печете сладкиша в предварително загрята фурна на 180°C за около 35–40 минути или до готовност. 
  • Проверете готовността с дървен шиш или клечка за зъби. 
  • Оставете го да се охлади напълно, преди да го извадите от формата. 
  • По желание поръсете с пудра захар преди сервиране.

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