Рецептата Dnes: Ароматен сладкиш с какао

Съставки:
- 2 яйца
- 110 г захар
- 50 г разтопено масло
- настърганата кора на 1 портокал
- 120 мл пресен сок от портокал
- 180 г брашно
- 8 г бакпулвер
- 3 с.л. неподсладено какао на прах
- 2 с.л. прясно мляко
- пудра захар за поръсване
Приготвяне:
- В голяма купа разбийте яйцата със захарта с помощта на миксер, докато сместа стане светла и пухкава.
- Добавете портокаловия сок и настърганата кора, а след това и разтопеното масло. Разбъркайте добре.
- Пресейте брашното и бакпулвера и ги добавете към сместа.
- Разбъркайте до получаването на гладко тесто.
- Разделете приблизително половината от тестото в друга купа.
- Към едната половина добавете пресятото какао и млякото.
- Разбъркайте, докато какаото се смеси напълно с тестото.
- Намаслете форма за торта с диаметър 20 см или я покрийте с хартия за печене.
- Започнете да редувате двата вида тесто, като поставите по 3–4 супени лъжици от какаовата смес в центъра на формата.
- Върху какаовата смес сложете 3–4 лъжици от светлото тесто, отново в центъра.
- Продължете да редувате по този начин, докато тестото свърши.
- Така постепенно ще се образуват характерните концентрични шарки.
- Печете сладкиша в предварително загрята фурна на 180°C за около 35–40 минути или до готовност.
- Проверете готовността с дървен шиш или клечка за зъби.
- Оставете го да се охлади напълно, преди да го извадите от формата.
- По желание поръсете с пудра захар преди сервиране.
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