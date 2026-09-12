Тръмп се размечта, иска да види Ирландия обединена

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би се радвал да види обединена Ирландия. Изказването му идва по време на двудневно посещение, включващо срещи с политически лидери и визита до собственото му голф игрище.

Тръмп направи този коментар по време на среща с ирландския премиер Майкъл Мартин в Дъблин, като отбеляза, че това "все някога ще се случи“ и би било "нещо чудесно“.

Президентът говори, докато седеше до премиера в имението "Фармли“. Запитан за обединението на острова, Тръмп каза: "Не искам да създавам проблеми, но ще ви кажа, че бих се радвал да видя обединена Ирландия.“

"Мисля, че би било голямо постижение за всички, ако това се случи. Все някога ще се случи. Знаете как гледам на нещата – това все някога ще стане; може също толкова добре да се случи и сега... Мисля, че би било нещо фантастично. Разбира се, Обединеното кралство ще има думата по въпроса, но смятам, че би било чудесно", каза още Тръмп.

Президентът на САЩ добави, че ирландците са "големи приятели на Америка“, и определи отношенията между двете страни като "фантастични“.

Той отбеляза също, че присъстващите в залата бизнесмени са сред "най-успешните хора в света“, и изрази задоволство, че Ирландия вече е шестият по големина източник на преки чуждестранни инвестиции в САЩ.

Коментарите му предизвикаха дискусия

Коментарите на Тръмп относно обединена Ирландия предизвикаха критики от страна на лидерите на юнионистите в Северна Ирландия.

Лидерът на Демократичната юнионистка партия Гавин Робинсън написа днес в платформата X: "Президентът Тръмп знае по-добре от повечето хора, че изборите имат значение. Конституционното бъдеще на Северна Ирландия ще бъде решено от народа на Северна Ирландия, а не чрез коментари от Лондон, Дъблин или Вашингтон. Северна Ирландия е част от Обединеното кралство, защото това е утвърдената демократична воля на нейния народ. Уверен съм, че Северна Ирландия ще продължи да избира Обединеното кралство и сигурността, която то предлага. Като юнионисти, ние не се интересуваме от разрушаването на страната ни чрез присъединяване към Република Ирландия.“

Лидерът на партията "Традиционен юнионистки глас“ (TUV) Джим Алистър заяви, че г-н Тръмп "не е първият американски президент, който се меси в дела, които не го засягат“.

Лидерът на Юнионистката партия на Ълстър (UUP) Джон Бъроус (член на Асамблеята) заяви, че американският президент, "както всеки друг по света, има право да изрази мнението си относно конституционното бъдеще на друга държава“.

Първата дама я няма

Друг любопитен момент по време на изказваният на Тръмп беше коментарът му относно отсъствието на първата дама Мелания, което предизвика смях сред присъстващите.

Президентът превърна отсъствието на първата дама в шега, докато говореше пред аудитория в Дъблин, малко след като кацна в 8:23 ч. местно време.

До него беше сътрудничката му Натали Харп, която неотлъчно го придружаваше при тържественото му влизане в резиденцията на ирландския посланик.

Тръмп коментира отсъствието на Мелания и каза на присъстващите, че съпругата му е "там духом“, като добави, че тя се смята за "много близка“ с ирландските официални лица.

Той разкри, че е поканил първата дама да се присъедини към пътуването, а тя отвърнала шеговито: "Е, това е седемчасово пътуване. Може би не съм чак толкова близка".

Тръмп е в Ирландия този уикенд, за да се срещне с бизнес лидери и да присъства на турнира по голф "Irish Open“ в своя курорт в Дунбег.

Първоначално той се срещна с ирландския президент Катрин Конъли, която също се ръкува с Харп – фигура, попаднала в заглавията на медиите през последните седмици заради подарък на стойност 45 000 долара, получен от нейния началник.

След това президентът пристигна в резиденция "Диърфийлд“ – домът на ирландския посланик Едуард Уолш, за да изнесе реч пред местни бизнес лидери.