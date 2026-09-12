Кейт Мидълтън с нова прическа и безупречен стил

Седмицата определено беше натоварена за принц Уилям. Принцът на Уелс трябваше да отлети за Осло преди дни, за да присъства на погребението на норвежкия крал Харалд V и представянето на новия крал Хокон в сряда, 9 септември. След церемонията той директно отлетя за Ливърпул, където на 10 септември се появи заедно с Кейт Мидълтън на събития, посветени на Деня за превенция на самоубийствата.

След завръщането си от краткото пътуване в чужбина заедно с принцеса Ан – която присъства на погребението в лично качество като кръстница на новия крал Хокон – Уилям се присъедини към съпругата си на стадион „Хил Дикинсън“ за първата им официална изява след завръщането на принц Хари във Великобритания.

Кейт бе прекарала седмицата в семейния дом в Уиндзор, подготвяйки двете им по-малки деца – принцеса Шарлот и принц Луи – за началото на учебната

За емоционалната поява в Ливърпул Кейт изглеждаше елегантно и стилно в костюм в синьо-зелен цвят от Edeline Lee – тоалет, който вече е обличала по време на посещението си в Италия. Комплектът се състои от панталон с висока талия и леко разкроени крачоли, вталено сако с детайли на гърба, създаващи ефектен силует на пеплум, който подчертава талията.

Залагайки на минималистични аксесоари, Кейт избра обувки на ток със заострен връх и колието Portrait на марката Laura Lombardi – същото, което носеше в деня, когато принц Джордж започна обучението си в „Итън“. Като директен жест на почит, тя добави и обеци от бранда Issy Star, подарени ѝ от скърбящата майка Сара Рентън по време на посещението ѝ в ръгби клуба в Мейдънхед през юни 2023 година. Бижутата са създадени в памет на дъщерята на Сара – Иси Фипс, която слага край на живота си същата година, едва на 17-годишна възраст.

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