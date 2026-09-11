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Цената на дизела в САЩ за първи път надхвърли 6 долара за галон

На световните пазари петролът продължава да поскъпва

11.09.2026 | 19:50 ч. 7
Цената на дизела в САЩ за първи път надхвърли 6 долара за галон

Цената на дизела в САЩ достигна нов рекорд днес, надхвърляйки за първи път прага от 6 долара за галон (3,78 литра), предаде Франс прес.

Според Американската автомобилна асоциация (AAA) цената на галон дизел днес се движи средно около 6,06 долара, за първи път преминавайки този символичен праг.

На световните пазари петролът продължава да поскъпва, тласкан нагоре от войната в Близкия изток и атаките на Украйна срещу руски рафинерии.

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Цената на северноамериканския WTI се повиши с 0,58  процента до 103,07 долара за барел след ръста от 6,7 процента вчера.

Цените на черното злато изглеждат вече стабилно закрепени над прага от 100 долара – най-високото ниво от май насам, което оказва натиск върху бюджета на шофьорите и върху икономиката като цяло.
(БТА)

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