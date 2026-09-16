Украйна прави нова крачка във войната: Изкуственият интелект влиза в ударните ракети

Украйна разработва ударни ракети, подсилени с изкуствен интелект – това е първа и значителна стъпка, тъй като нейните нападателни оръжия стават все по-автономни. Brave1, украинската иновационна платформа, подкрепяна от държавата, потвърди пред Business Insider, че редица компании, участващи в тази инициатива, разработват ракети с изкуствен интелект.

Украинските компании широко са внедрили изкуствен интелект в своите дронове и военни роботи, като по този начин са осигурили функции като вземане на решения, навигация и насочване към целта. Ракетите са новост, пише BI.

"Изкуственият интелект първоначално беше внедрен в голям мащаб в дроновете", заяви пред Business Insider Андрий Гриценюк, главен изпълнителен директор на Brave1. "Той не е толкова бърз – достатъчен е за дроновете, но ракетите изискват много по-високи скорости."

Хриценюк сподели, че изкуственият интелект вече "все повече се интегрира и в ракетните системи. Въпреки че все още не е достигнал мащаба на стотиците решения, наблюдавани в сектора на дроновете, вече виждаме първите успехи и много разработки в ход."

Повече от 200 украински компании разработват компоненти, базирани на изкуствен интелект, за ракети, дронове, радари и други системи, заяви Хриценюк в по-ранно интервю през май.

Усилията за интегриране на ИИ в ракетите изглежда са се засилили,

тъй като Киев инвестира в разработването на оръжия за удари на далечно разстояние, често използвани за атакуване на военни и енергийни цели на руска територия.

Михайло Федоров, бившият министър на отбраната на Украйна, който насърчаваше иновациите на бойното поле и току-що стартира високопрофилен рисков фонд в Киев за инвестиции във военни стартъпи, заяви тази седмица, че един от приоритетите му са "нискобюджетни ракети за нанасяне на удари и, в крайна сметка, ракети, задвижвани от изкуствен интелект".

Не е ясно как украинските компании използват изкуствения интелект в ракетите на страната и до какъв етап са стигнали в процеса на разработка. Технологията ще разшири възможностите на Киев, но няма да премахне напълно човешкия фактор от процеса, заявиха от Brave1.

Този подход е в съзвучие с по-широкото използване на изкуствен интелект в бойните системи на Украйна. Както войниците, така и компаниите от отбранителния сектор подчертават, че хората трябва да продължат да участват в операциите в някаква степен, като заявяват, че дроновете не могат да действат изцяло самостоятелно.

През последната година войната стана значително по-автономна, тъй като украински и руски дронове наводняват бойното поле. Те постоянно наблюдават фронтовите линии, създавайки "зона на унищожение" с ширина от мили, където всяко движение може да предизвика прецизен удар.

Украинските власти са се заели да заменят войниците с наземни роботи и дронове при особено опасни мисии, като евакуация на ранени и логистика, когато и където е възможно, което отразява стремежа към по-голяма автономност.