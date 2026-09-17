Българите напускат дома на родителите си средно на 28 години

Българите напускат дома на родителите си на средна възраст 27,9 години. Това показват най-новите данни на Евростат за 2025 г.

Средната възраст за напускане на родителския дом в Европейския съюз е 26,3 години, което е леко повишение спрямо 26,2 години през 2024 г. От 2002 г. насам показателят се задържа близо до 26 години.

Най-висока средна възраст е отчетена в Хърватия - 31,5 години. Следват Гърция и Словакия с по 30,9 години, както и Испания и Италия - с по 30,2 години.

Най-рано младите хора напускат семейния дом във Финландия - средно на 21,4 години, Дания - 21,8 години, и Естония и Литва - по 22,7 години.

През 2025 г. равнището на заетост сред младите хора на възраст 20-29 години в ЕС е 65,5%

В повечето държави, в които младите напускат родителския дом на възраст под средната за ЕС, заетостта сред хората на 20-29 години е над средното европейско равнище. Такава е тенденцията например в Нидерландия, Дания, Германия и Швеция.

Обратната картина се наблюдава в държави, където младите хора напускат родителския дом по-късно. В Гърция, Хърватия, Испания и Италия равнището на заетост сред младежите е по-ниско от средното за ЕС.