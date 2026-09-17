Китай настъпва в Централна Азия: Русия губи позиции на оръжейния пазар

На 9 септември украинският Генерален щаб съобщи, че Руската федерация е претърпяла над 1,5 милиона жертви от началото на мащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г. При анализа на тази оценка Институтът за изследване на войната (ISW) добави, че „руските сили продължават да понасят значителни лични загуби“, въпреки тези жертви. ISW отбеляза също, че загубите на Русия са настъпили, докато Руската федерация е постигнала „незначителни успехи на бойното поле“. Накрая, в допълнение към тези руски загуби, според съобщения руснаците са загубили военно оборудване на стойност стотици милиарди долари, пише Forbes.

Когато през февруари 2022 г. започна пълномащабната руска инвазия в Украйна, „Гласът на Америка“ съобщи, че Русия има за цел да завладее цяла Украйна за 15 дни. Вместо това Русия води пълномащабната си военна инвазия в Украйна вече повече от четири години и половина. Обединените нации също съобщиха на 5 август, че руските атаки срещу Украйна са се засилили, което подсказва, че Русия остава решена да продължи пълномащабната си инвазия.

Докато войната между Русия и Украйна продължава, страните, граничещи с Русия в Източна Европа и Евразия, наблюдават отблизо ситуацията, докато преценяват отношенията си с Руската федерация. Те отбелязват въздействието на войната върху руската икономика и работна сила, както и върху руските отбранителни способности. Първоначално Русия също беше възприемана като „непобедима суперсила“, от която се очакваше да победи Украйна с лекота. Но сега, когато войната навлиза в петата си година, няколко държави в Евразия постепенно се дистанцират от Руската федерация, като се стремят да изградят отношения с други мощни държави, които могат да им осигурят сигурност и търговски обмен.

Един от регионите, където това се случва, е Централна Азия.

Докато Русия продължава войната си в Украйна, Каспийският политически център съобщи, че отношенията на Централна Азия с Китай са се засилили. Според оценката търговията на Китай с петте държави в Централна Азия е надхвърлила 70 милиарда долара през 2022 г. и 90 милиарда долара през 2023 г. Търговията на Китай с петте централноазиатски държави след това е достигнала 106 милиарда долара през 2025 г. Това подсказва, че Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Киргизстан стават все по-зависими от търговията с Китай.

Икономическият сектор не е единствената област, повлияна от ориентирането на Централна Азия към Китай. Китайците също така са засилили отбранителните си отношения с петте централноазиатски държави. Според оценка на Eurasianet, публикувана на 20 август, Китай „оспорва господството на Русия на пазара на оръжие в Централна Азия“. Например, Казахстан придоби китайски въоръжени дронове Wing Loong-1 и китайски военни транспортни самолети Y-8F-200. Казахстанците също така проведоха преговори с китайската страна относно бойни тренировъчни реактивни самолети K-8W и транспортни самолети.

Междувременно Узбекистан изглежда е получил доставка от четири китайски многоцелеви бойни самолета през август. Узбеките също придобиха батареи с ракети "земя-въздух" от Китай. Туркменистан е закупил подобни батареи с ракети "земя-въздух" от Китай, както и други системи за противовъздушна отбрана с голям обсег. Таджикистан е получил бронирани превозни средства, а Китай е доставил превозни средства и техника на Киргизстан. The Moscow Times добавя, че Китай продава „дронове, транспортни самолети, бронирани превозни средства и системи за противовъздушна отбрана“ на държави в цяла Централна Азия.

Накрая, въпреки че са членове на ръководената от Русия Организация на Договора за колективна сигурност, Казахстан, Таджикистан и Киргизстан продължават редовно да поддържат отношения с Китай в областта на отбраната. Защо тогава петте централноазиатски държави засилиха отбранителните си връзки с Китай?

Според статия, публикувана от The National Interest през август, една от причините са санкциите, наложени от международната общност на Руската федерация в отговор на мащабната руска инвазия в Украйна. Някои от тези санкции са насочени към отбранителната промишленост на Русия, което възпира компаниите и държавите да правят бизнес с Руската федерация. Петте централноазиатски държави не разполагат с изключения от санкциите, наложени на Русия. Освен това санкциите са засегнали веригите за доставки в отбранителния сектор на Русия, тъй като част от руското оборудване съдържа чуждестранни стоки и компоненти от западни държави. Поради санкциите, наложени от международната общност, придобиването на тези компоненти е станало по-трудно.

В резултат на това петте централноазиатски държави се обърнаха към Китай като алтернатива за част от своето отбранително оборудване и превозни средства. Освен това международната общност не е наложила санкции срещу Китай, което означава, че петте централноазиатски държави могат да закупуват това оборудване, без да се сблъскват с риск от наказателни последствия.

Въпреки това лидерите на петте централноазиатски държави са наясно с разширяващите се отношения с Китай. Като отбелязаха ангажиментите си към Русия, правителствени представители от Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Киргизстан се срещнаха с представители на Съединените щати, Обединеното кралство и Европейския съюз, за да обсъдят сътрудничеството в областта на търговията, енергетиката и отбраната. Тези усилия имат за цел да диверсифицират пазарите им. В резултат на това САЩ, Обединеното кралство и ЕС предоставиха десетки милиони долари помощ на централноазиатските държави. Голяма част от тази помощ обаче е била използвана за икономическо развитие.

Въпреки тези събития Руската федерация се опитва да поддържа отношенията си със държавите от Централна Азия. Руски представители често се срещат със своите колеги от Централна Азия чрез платформи като събития на високо равнище в рамките на ОДКБ и официални държавни визити. Икономическите връзки на Централна Азия с Русия също се засилиха, въпреки продължаващата мащабна инвазия в Украйна.

Въпреки това, в доклади от миналия месец на The Moscow Times и Caspian Post се отбелязва, че нарастващото присъствие на Китай на пазара на отбраната в Централна Азия е поставило анализаторите по въпросите на отбраната и експертите по Евразия в състояние на повишена готовност. Времето ще покаже как ще се развиват отношенията на Китай с Централна Азия в тази област и дали тези събития ще подкопаят традиционното господство на Руската федерация над пазара на отбраната в Централна Азия.