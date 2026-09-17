ПСС: Времето в планините е ясно, слънчево и тихо

Ясно, тихо и слънчево е в планините днес, като температурите сутринта не са надхвърляли 10 градуса. Очаква се хубаво време за туризъм през днешния ден, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Няма регистрирани инциденти с туристи през изминалото денонощие.

От ПСС посъветваха туристите да носят зареден телефон, подходяща екипировка и слънцезащитен крем, както и да уведомяват своите близки при предприемане на походи в планината.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 12°.