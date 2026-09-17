Министерството на правосъдието на САЩ обяви във вторник повдигането на обвинения срещу петима души, за които се твърди, че са работили за руското разузнаване и са подготвяли заговори и дори убийства на американска земя. Независимото руско разследващо издание "Фонтанка" идентифицира сред тях полковник от Санкт Петербург - Юрий Храмеев, бивш ръководител на специалните части ОМОН и участник във войните в Чечня и Украйна.

Петимата обвиняеми са част от единна разузнавателна мрежа, която според изявление на Министерството на правосъдието на САЩ от 15 септември е "фокусирана върху руски дисиденти и пребегнали лица, а напоследък и върху държави, възприемани като съюзници на Украйна". Те са обвинени в опити за вербуване на няколко души в САЩ за извършване на операции, включително убийства.

Двама от петимата души, обвинени от Министерството на правосъдието, са руски граждани: Юрий Храмеев - описан в доклада като бивш полковник от руските тайни служби, известен още като "полковник Юрий" - и неговият 27-годишен син Кирил, служител на ФСБ.

Твърди се, че мрежата е предложила 40 000 долара за "ликвидирането" на руски дисидент в САЩ.

Според "Фонтанка" Юрий Храмеев е бивш ръководител на частите на ОМОН в Северозападния регион на Русия - специални сили, занимаващи се с бърза намеса и овладяване на безредици. Той е участвал във военните действия в Чечня през 90-те години, където е командвал смесен отряд от структурата на полицията в Санкт Петербург. Там е награден с орден "За заслуги пред Отечеството" - II степен, а подразделението му е обявено за най-доброто през 2000 г.

Бойците на Храмеев задържат над сто бойци на противника, като един от тях се оказва говорител на Аслан Масхадов - бившия президент на Чечня. В интервю за Pravda.ru той описва службата си в района Урус-Мартан в Чечня, как отрядът му е бил поразен от противотанкови ракети "Шмел", как са удържали отбранителната линия близо до село Комсомолское и как се е опитвал да осигури заплащането на войниците.

Според наличната информация Юрий Храмеев е работил в Министерството на вътрешните работи поне до 2017 г.

По-късно се пенсионира и поема управлението на частната охранителна фирма "Торнадо". В социалните мрежи могат да се открият снимки на семейството му (съпруга и син), кучетата му (аляски маламут и два папийона), котки от породата сфинкс и гущери, пише още "Фонтанка".

След началото на войната в Украйна полковник Храмеев се премества в зоната на бойните действия. В навечерието на Нова година (2023 г.) той поздравява приятелите си с композиция от патрони във формата на сърце и пише: "Нека заедно откъснем топките на всички янки".

През ноември 2025 г. Законодателното събрание на Санкт Петербург организира кръгла маса на тема "Героите на нашето време: Ролята на участниците в СВО във формирането на гражданско съзнание и патриотизъм у младото поколение". Сред участниците е Юрий Храмеев - "полковник, ветеран от войната и настоящ командир на подразделение, участващо в СВО".

Той говори за значението на жив диалог между руските войници и младите хора.

"Думите му отразяват истината, която не се намира в учебниците. Юрий Николаевич особено подчерта, че личният пример на нашите защитници - участници в СВО - вдъхновява младежите и учениците повече от каквито и да било думи", се посочва на уебсайта на Законодателното събрание.

През май 2026 г., като участник в СВО, той изнася реч в училище № 1 в Пикальово. На уебсайта на училището е отбелязано, че полковник Храмеев е награждаван два пъти с указ на президента на Руската федерация и притежава над 30 медала. Журналисти от "Фонтанка" се свързват с Юрий Храмеев, но той избира да се въздържи от коментар.