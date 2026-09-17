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Радев: Нито сме в периферията на Европа, нито сме в излоация ВИДЕО

Имаме шанс да превърнем географското си положение в стратегическо предимство, заяви премиерът

17.09.2026 | 10:48 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Срещата на върха за свързаност, която България ще организира, е израз на доверие към правителството за политическа воля и инициативност, заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.

Вчера председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви инициативата за междуконтинентална свързаност и посочи България като домакин на бъдещата Среща на върха, с която ще започне изпълнението на тази инициатива, каза Радев. Той посочи, че въпреки че определени наши среди внушават, че външната политика на правителството ще остави България в периферията на Европа, без политическа тежест и без съюзници, вчера видяхме обратното - България нито е в периферията, нито е в изолация. Напротив България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа и то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европа, чиито инициативи се подкрепят, изтъкна премиерът.

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Премиерът подчерта, че страната има възможност да превърне географското си положение в стратегическо предимство.

„Ние сами си даваме шанса да превърнем нашата география в стратегическо предимство“, заяви Радев.

Той посочи, че правителството работи активно с ЕК за промяна на статута на българските стратегически инфраструктурни проекти.

„С нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност – транспортна, енергийна и дигитална“, каза премиерът.

По думите му реализацията на тези проекти е важна за ускоряването на икономическия растеж, справянето с демографските проблеми и модернизацията на страната.

Румен Радев благодари на министрите на външните работи и на транспорта и съобщенията за работата им през последните месеци, „за да може нашата инициатива да се превърне в европейско решение“.

 

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