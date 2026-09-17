21-годишна уби бившия си в столичния кв. "Младост 3", пробола го с нож в сърцето

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняема 21-годишната Д. Д. На 13 септември тази година, половин час след полунощ, в столичния ж.к. "Младост", чрез нанасяне на удар с нож в областта на сърцето умишлено е умъртвила 24-годишния А. Г.

С постановление на наблюдаващия прокурор Д. Д. е задържана за срок до 72 часа.

Досъдебното производство е образувано на 13.09.2026 г., а днес СГП ще внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемата.

Случаят

На 13 септември около 00:40 ч. в Седмо РУ бил получен сигнал за мъж в безпомощно състояние, лежащ на тротоара близо до спирка на градския транспорт в ж.к. "Младост 3". На място незабавно били изпратени полицейски екипи и медици от ЦСМП, които констатирали смъртта на 24-годишния мъж. При последвалата аутопсия съдебните медици установили, че смъртта на младия мъж е причинена от прободно-порезно нараняване на сърцето.

В хода на оперативно-издирвателните действия криминалисти от районното управление и СДВР, съвместно с разследващи полицаи, установили данни за съпричастност към престъплението на бившата приятелка на младежа. 21-годишната жена от с. Буковлък, област Плевен, пребивавала в столицата без адресна регистрация. След престъплението тя се укрила в с. Панчарево.

На 14 септември при специализирана полицейска операция в селото жената била задържана заедно с още петима души, известни на полицията, които впоследствие били разпитани като свидетели.

В огнище в двора на къщата били открити веществени доказателства, които 21-годишната се опитала да изгори – ножът, с който било извършено престъплението, както и остатъци от нейни дрехи и чанта.