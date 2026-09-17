Удар на 3000 км променя сметките на Москва: Украйна атакува руски газови обекти

Последните събития не оставят съмнение, че е необходимо ново актуализиране на моето отразяване на енергийната война между Украйна и Русия. Казано направо, конфликтът навлезе в по-ужасна и заплашителна фаза, отколкото наблюдателите бяха очаквали. Това означава разширяване на атаките и контраатаките, което ще засегне пряко населението на двете страни, както и гражданските самолети, които все още използват руското въздушно пространство, пише Forbes.

Когато войната започна, западните държави забраниха руските полети, а Москва отвърна, като затвори въздушното си пространство за западните авиокомпании. Авиокомпаниите, базирани извън Европа и Северна Америка, обаче продължиха да оперират както обикновено.

Десетки незападни авиокомпании, особено от Азия и Близкия изток, обаче продължиха да извършват редовни полети над и към Русия до днес.

От началото на септември (2026 г.) руски ракети и дронове започнаха да атакуват украински градове и инфраструктура непрекъснато, денем и нощем. Освен това сега се използват модерни дронове с реактивни двигатели. Те са способни да летят с много по-високи скорости – 600 км/ч спрямо 180 км/ч преди – и поради това са по-трудни за прехват. Според оценки се спират само около 60% от тях, в сравнение с 90% или повече при по-ранните версии.

Едно от тези оръжия, "Геран-5", съчетава възможностите на дрона и крилатата ракета, като е евтино (100 000 – 150 000 долара), може да лети с над 300 км/ч и има обсег от 1 000 км.

Както отбелязва украинският президент Володимир Зеленски, това е ескалация на „терористичната“ стратегия на Кремъл, целяща да причини жертви, да уплаши и деморализира населението и да затрудни всички аспекти на ежедневието.

От своя страна Украйна продължава да засилва значително кампанията си от атаки срещу руската нефтена инфраструктура с значителен ефект. Москва бе принудена да наложи почти пълна забрана върху износа на рафинирани горива и сега е принудена да внася бензин. Страната в момента е в състояние на нормиране на горивото, като Крим и няколко регионални области са в състояние на истинска извънредна ситуация.

Един от признаците за успеха на Украйна в кампанията ѝ е подновената спешност на администрацията на Тръмп да призове към примирие, тъй като цените на дизела в САЩ са на рекордни нива само няколко седмици преди междинните избори. Изявленията на Белия дом, че двете страни са се споразумели за примирие по отношение на енергийните обекти, което към момента на написването на тази статия беше новина за Зеленски. Атаките продължават.

Ескалация от страна на Киев – газът в Арктика вече не е в безопасност

Една част от новите ескалации от страна на Киев е особено значима. Става дума за атаката с дълъг обсег срещу голям арктически обект за газ и кондензат. На 9 септември (2026 г.) украински дронове проникнаха 3 000 км в руското въздушно пространство, достигайки сърцето на Западен Сибир – района Ямало-Ненец, един от най-големите райони за добив и преработка на газ в Русия.

Въпреки че щетите по заводите в Нови Уренгой и Пуровски не изглеждат критични, това почти няма значение. Истинските последствия са други и са две.

Първо, огромната територия на Русия вече не представлява защита дори за най-отдалечените ѝ райони за добив и преработка на нефт и газ. Това се очакваше: украинските атаки продължават да разширяват обхвата си почти над цялата най-западна част на Русия, където се намира по-голямата част от рафинериите, складовите бази, тръбопроводите и другата инфраструктура. Но това не засягаше по-голямата част от капацитета за добив, преработка и втечняване (LNG) на природен газ в Арктика.

Нов бисер в експортната корона на Кремъл са наскоро построените проекти „Ямал LNG“ в устието на река Об, които понастоящем осигуряват над 60% от руския износ. Засега по-голямата част от пратките продължават да се изпращат към Европа, а част от тях – и към Китай. Но ЕС предвижда да забрани големи договори за внос на руски втечнен природен газ, считано от януари 2027 г.

Дали това ще бъде възможно или не, е под въпрос, поради ниските нива на запаси от газ в ЕС в навечерието на зимата. Все пак това би могло да стане по-осъществимо поради налагането на санкции от страна на САЩ срещу руските танкери за втечнен природен газ и, което е още по-важно, заплахата от украински атаки срещу мащабната арктическа инфраструктура, която със сигурност е привлекателна цел за повтарящи се удари.

Второ – и най-важното от всичко – е какво означава в по-широк смисъл този новоразширен обхват на въздушните атаки.

В своето вечерно обръщение на 1 септември Зеленски го изрази ясно:

"Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател, всеки, който все още използва ключови руски летища: руското небе става напълно опасно." Украйна не представлява умишлена заплаха за гражданската авиация, каза той, "но в руското въздушно пространство ще има дронове и това трябва да се има предвид… Въпреки че руските власти не го обявяват по подходящ начин… Войната, започната от Русия, затваря собственото ѝ въздушно пространство", добави Зеленски.

В началото на войната западните авиокомпании спряха всички полети над руското въздушно пространство, но азиатските, близкоизточните и някои африкански превозвачи продължиха да работят както обикновено, използвайки това въздушно пространство за стотици полети всеки ден. Сега Зеленски както предупреди, така и доказа (с неотдавнашната атака с дълъг обсег) опасността за гражданските самолети.

Освен това тук се крие и една негласна заплаха за Москва.

Досега Киев до голяма степен оставяше на мира обширната електропреносна мрежа на Русия, като се стремеше да нанесе щети на основния ѝ източник на приходи за войната, дори когато Кремъл беше превърнал украинската електропреносна мрежа в основен обект на атаките. Сега Зеленски изглежда намеква – като се има предвид, че природният газ е преобладаващият източник на електроенергия и отопление в Русия – че ситуацията е на път да се промени. Обикновените руснаци може скоро да започнат да споделят страданията на своите украински съграждани.