Украинските изтребители F-16 са принудени да пестят ракети и по време на определени мисии да свалят руски въздушни цели с бордовите си оръдия поради критичен недостиг на боеприпаси. Това заяви командирът на украински изтребител F-16 с позивна "Фантом" в интервю за NEWSMAX, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна, информира РБК Украйна.

Недостиг на ракети и нови тактики

Според военните, Силите за отбрана са изправени пред остър недостиг на ракети американско производство, особено Patriot и AIM-120, които са необходими за ефективното прихващане на вражески цели. Липсата на боеприпаси застрашава изпълнението на задачите по противовъздушна отбрана.

"Самолет без оръжие е безполезен инструмент", подчерта "Фантом".

Поради недостига пилотите са принудени да рационализират използването на ракети и в някои случаи да разчитат на бордови оръдия за унищожаване на руски дронове и крилати ракети.

На фона на недостига на боеприпаси съюзниците продължават да търсят начини за укрепване на украинската отбрана във въздушното пространство

Белгия ще достави на Украйна боеприпаси срещу ракети "Шахед", предназначени за изтребители F-16, което ще допринесе за по-ефективно унищожаване на вражески дронове.

Освен това, въпросът за съвместните доставки и производство на оръжия се обсъжда на най-високо държавно ниво. По време на посещението си в САЩ украинският президент Володимир Зеленски се срещна с екипа на производителя на самолети F-16 и ракети Patriot - компанията Lockheed Martin - с когото обсъди разширяване на сътрудничеството, обмен на технологии и увеличаване на доставките на критично важно оръжие за въоръжените сили на Украйна.