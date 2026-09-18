Миланов: Големият въпрос за “Петрохан“ е кой е насочвал средствата

Грешките по случая “Петрохан“ са резултат както от действия, така и от последващо бездействие, на мнение е депутатът от “Прогресивна България” Румен Миланов.

По думите му ДАНС е подала сигнал до прокуратурата, който, доколкото му е известно, е престоял там близо осем месеца, преди производството да бъде прекратено. “А ДАНС защо не попита прокуратурата какво се случва със сигнала?“, попита Миланов.

Според него подобна обратна връзка между институциите е необходима, тъй като процесът трябва да бъде взаимен - една институция събира и натрупва факти за евентуално деяние, друга ги оценява, а прокуратурата преценява дали има основания за образуване на производство.

“Установил съм някакво престъпно деяние и ще бъда безразличен и няма да попитам докъде са стигнали?“, коментира пред БНТ Миланов, поставяйки въпроса за ефективността на взаимодействието между службите и прокуратурата.

Калушев и ДАНС

Депутатът постави под съмнение и статута на Калушев като сътрудник на ДАНС: “За какво Калушев да е сътрудник на ДАНС, каква информация ще предостави?“.

По думите му остава неясно и каква точно е била дейността на структурата на Петрохан. “Какво е правила тази структура, не в негативен план, горе на Петрохан? Дали само някакви лични отношения, дали е имало някакви други процеси. Ето тук за мен е бяло поле“, заяви той.

Миланов определи като един от ключовите управленски въпроси този за средствата, отделяни по случая - кой ги е насочвал и с каква цел.

“Жалко е за цялата тази ситуация. Жалко е за тези шест загинали човека. Но тук е големият въпрос - кой е отклонявал тези средства и ги е насочвал. И най-вероятно това го е правил по законов ред. Не е така под масата“, посочи депутатът.

Според Миланов е погрешно да се приема, че дадената пресконференция по случая “Петрохан“ може да бъде използвана в полза на конкретна политическа партия. По думите му по-същественият въпрос е свързан с произхода и предназначението на средствата.

“Управленският въпрос - това са средства. Някакви средства. Кой ги насочва? Това не е случайност. Ето това би било редно ДАНС да потърси - този отговор“, заяви Миланов. Той подчерта, че създаването на нерегламентирани дейности и структури извън установените законови правила може да доведе до сериозни проблеми.

Миланов коментира и ролята на неправителствените организации, като заяви, че не трябва да им се предоставят функции, чрез които да се заместват държавни институции.

По отношение на реформите в службите той определи като важно стабилизирането на кадровата политика и ясните правила за професионално израстване на служителите.

“Трябва да има ясни и точни правила и никой да не смее да ги нарушава. Няма мой, няма твой. Има ли мой, твой, има винаги деформация“, на мнение е депутатът от ПБ.