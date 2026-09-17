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Шефът на ДАНС за "Петрохан": Подадохме сигнал за педофилия още през 2025 г.

"Ако някой беше реагирал навреме, тези хора можеше да са живи"

17.09.2026 | 18:45 ч. 23
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Председателят на ДАНС Пламен Тончев заяви, че агенцията е подала сигнал до прокуратурата във връзка със случая "Петрохан" още през януари 2025 г., като сред данните в него е имало и информация за евентуална педофилия.

Тончев коментира случая пред журналисти в кулоарите на Народното събрание и насочи вниманието към образуваното тогава прокурорско производство.

"Проверете делото, образувано в прокуратурата през януари 2025 г. по информация на ДАНС. Там има всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението и днес, само че тогава, ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи", заяви председателят на ДАНС.

Попитан конкретно дали агенцията е сигнализирала прокуратурата за евентуална педофилия, Тончев потвърди, че това е било едно от обстоятелствата, посочени в документа.

По думите му през януари 2025 г. ДАНС е предоставила на прокуратурата официална справка заедно с материали по случая.

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