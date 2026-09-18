Глоби до 20 000 евро за дружества, в които няма 1/3 жени за шефове

Публичните дружества, които не са микро-, малки и средни предприятия, да въведат мерки, гарантиращи, че членовете на по-слабо представения пол заемат най-малко 33 % от всички членове на управителния и на надзорния им съвет, съответно на съвета на директорите. Народните представители приеха окончателно промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, внесени от Министерския съвет.

С подаването на декларации за корпоративно управление публичните дружества трябва да предоставят информация за броя на жените и мъжете в състава на своите управителни органи.

В преходните и заключителни разпоредби в Закона за защита от дискриминация депутатите записаха, че публично дружество, което наруши правото на предимство или допусне дискриминационни критерии при подбора на членове на своите управителни или надзорни органи, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 евро, съобщава "Труд".

Публично дружество, което не предостави информация в определения срок или предостави непълна или невярна информация, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 5000 евро.

Когато при подбора се установят кандидати с еднаква квалификация, компетентност и професионални резултати, предимство се дава на кандидата от по-слабо представения пол, прие парламентът.