Откриха нов вид дива котка в Боливия - първият нов вид за повече от век ВИДЕО

Малка дива котка, обитаваща облачния горист район на Боливия, бе идентифицирана като досега неизвестен вид, което бележи първия случай, в който нов жив вид котка е официално наименуван и описан за първи път от повече от век насам.

Котката, наричана „Тилкайо“ от местните общности, е част от група, известна като „тигрови котки“, срещана в голяма част от Южна Америка. Тя е била открита в буйната гора „Юнгас“ в Боливия – планински район, където горите често са покрити с облаци и са обгърнати от висока влажност, според изследователите. Дължината ѝ е около 18 инча (46 см), а теглото ѝ – около 3 паунда (1,4 кг), което я прави по-малка от средностатистическата домашна котка, пише Ройтерс.

New cat alert! A call from a wildlife sanctuary about a "weird cat" has led to the first new cat species discovered in over 100 years in Bolivia’s Yungas forest ecoregion. Learn more about this feline surprise: https://t.co/crffXvPqH4 pic.twitter.com/USo7rI3Y5q — National Geographic (@NatGeo) September 17, 2026

Изследователите използваха генетични данни, за да потвърдят, че котката е нов вид, и ѝ дадоха научното име Leopardus tilcayo, запазвайки местното ѝ име.

"Козината ѝ е светлокафява... с неравномерно оформени розетки по цялото тяло", каза Паола Ногалес-Аскарунц, изследователка на National Geographic и една от авторките на проучването, описващо новооткрития вид, публикувано в списанието Current Biology.

За биологията и начина на живот на котката все още се знае малко.

Останки от малки гризачи в проби от екскременти сочат, че те може да са част от хранителния ѝ режим, докато данните от фотокапани показват, че тя може да е по-активна през нощта, каза Ногалес-Аскарунц.

Тигровите котки са т.нар. "криптични видове", което означава, че не могат лесно да бъдат разграничени само по външния им вид, каза еволюционният биолог и съавтор на проучването Йонас Лескроарт от Университета в Антверпен, Белгия.

Преди това тигровите котки се считаха за един-единствен вид, но генетични проучвания, проведени преди десетилетия, сочеха съществуването на множество видове.

По отношение на новия вид Лескроарт каза:

"Информацията ни в този момент се ограничава до двете живи екземпляра, които изследвахме, и малък брой записи от фотокапани." Една от живите котки е 10-годишен мъжки екземпляр, който сега живее в природния резерват "Сенда Верде", след като е бил отглеждан от местно семейство в дома им. Наблюдението на боливийската котка предизвика интерес, защото "нейните характеристики не съвпадаха с описанията, повечето от които се основаваха на бразилски котки", каза Ногалес-Аскарунц. "Това ни накара да се запитаме: каква тигрова котка всъщност имаме в Боливия?"

Екипът анализира ДНК от 38 котки, проучени в няколко южноамерикански държави, включително осем музейни екземпляра. Проучването установи, че тигровите котки всъщност са пет генетично различни вида.

Генетичният анализ показа, че линията от Тилкайо се е отделила от другите тигрови котки преди около 1,4 милиона години.

Изследователският екип описа и нов подвид тигрова котка в перуанските Юнгас, като го кръсти Leopardus tigrinus antisuyo на името на Антисуйо – региона от старата империя на инките, който включваше територията, на която обитава този подвид.

Червеният списък на Международния съюз за опазване на природата (IUCN), който проследява състоянието на видовете, понастоящем третира тигровите котки като два „уязвими“ вида с намаляващи популации.

Изследователите са споделили своите констатации с IUCN, чийто предстоящ преглед ще оцени петте родословия поотделно. Това би могло да даде по-точна представа за риска, каза Лескроарт, а видове като Тилкайо потенциално биха могли да бъдат счетени за застрашени, когато се оценяват поотделно.

Необходимостта от по-ясна оценка е особено остра в Юнгас – една от най-застрашените екосистеми в региона.

Планинските гори са изправени пред нарастващ натиск от обезлесяване, разширяване на селскостопанските площи, пожари, предизвикани от човека, и минно дело, каза Ногалес-Аскарунц. Възстановяването на горските участъци, повредени от пожари, защитата на останалите естествени гори и поддържането на връзките между местообитанията са неотложни приоритети, добави Ногалес-Аскарунц.