Проф. Илин Савов: AI ускорява киберизмамите, а обучението е най-добрата защита

Все повече фалшиви SMS-и и имейли от името на КАТ - "Пътна полиция", НАП и Националното тол управление за неплатени глоби и такси. В кибератаките под прицел попадат куриерски компании и банки.

Според международния експерт по киберсигурност проф. и д-р на науките в Академията на МВР Илин Савов най-опасна е липсата на доверие към конкретни процеси, които ни заливат. По думите му AI ускорява тези процеси като ги прави по-евтини и по-мащабни.

Според киберексперта има решение на проблема и това са масовите обучения. В предаването “България сутрин” Савов обясни, че когато получим съобщение като SMS, във Viber или на имейл, виждаме нещо, което е легитимно спрямо нашите интереси.

"Автоматизираните бот системи могат да копират реалността и да създават възможности за предлагане на конкретна услуга, за която трябва да заплатим. Много платформи дават възможност на недостатъчно добре подготвени лица със злонамерено мислене да използват киберпрестъпността като инструмент", каза проф. Савов.

Пред Bulgaria ON AIR специалистът добави, че киберпрестъпниците използват Zoom и Google Meet, за да имат по-голям достъп до служителите на конкретните структури.

"Когато получим нещо конкретно, увличащо ни към конкретно действие, трябва да знаем, че то е с конкретна цел и трябва да го проверим”, обясни проф. Савов. Той добави, че 90% от измамите стават заради подценяване на обстановката и ниско ниво на доверие.

Според него в България има дигитално развитие, но обученията изостават, а именно те са ключът към защитата.

Според проф. Савов до 2031 г. ще станем свидетели как AI се бори срещу AI, като подчерта, че AI e ускорител на киберпрестъпленията.

"Дигиталната хигиена започва от осведомеността. Колкото повече сме осведомени, толкова повече започваме т.нар. превантивно поведение”, добави киберекспертът.

Децата са основна мишена

Проф. Савов предупреди, че масово киберпрестъпниците използват децата, за да стигнат до банковите сметки в семейството.

"Доверието е най-ценната валута. Когато проверяваме конкретна информация и предупреждаваме децата си, създаваме дигитална защитна единица", заяви експертът.

Проф. Савов направи лоша прогноза, че в бъдеще ще има много неприятни неща в дигиталната среда. Експертът е на мнение, че киберпревенцията трябва да влезе в училищата и да обхваща основни знания за рисковите опасности и нашата нагласа в дигиталния свят, защото "превенцията трябва да бъде преди атаката".

Гледайте видеото с целия разговор.