Ламин Ямал: Хиляди пъти съм се сблъсквал с расизъм в Испания

Нападателят на Барселона Ламин Ямал каза, че се е сблъсквал с расизъм много пъти в Испания.

„Да, хиляди пъти. Хората са расистки настроени към теб косвено, понякога дори не го осъзнават. Има много коментари, погледи, ситуации, които са расистки, въпреки че хората не го осъзнават. Израснах в среда, където това не се смята за съвсем нормално, но в същото време не ме дразни. Например онова видео от „Бернабеу“, където викаха какви ли не неща на Рафиня и мен и хората бяха изненадани от реакцията ми. В крайна сметка, ако този човек ме нарече черен, това изобщо не ме притеснява. Аз съм черен, не съм от друг цвят. Дали е правилно или грешно, е друг въпрос, защото той го казва по пренебрежителен начин. Грешно е, но няма да се ядосвам на някой, който е платил билет, за да ме гледа, а след това е неуважителен“, каза Ямал, цитиран от Mundo Deportivo.

19-годишният испански национал си спомни расистките обиди на стадион „Сантяго Бернабеу“ по време на мач срещу Реал Мадрид на 26 октомври 2024 г., когато той и Рафиня бяха подложени на расистки и ксенофобски скандирания от трибуните по време на празнуването на гола им.

(БТА)