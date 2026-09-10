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Радев: България и Франция отварят врата за сътрудничество във високите технологии и космоса

Президентът е в Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси

10.09.2026 | 08:34 ч. 6
МС

МС

България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космоса. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти. Заедно с президента Еманюел Макрон присъстваха на церемония в Елисейския дворец, на която "ЕндуроСат" и "Арианспейс" подписаха меморандум за разбирателство.

Румен Радев е на посещение в Париж по покана на президента на Френската република за участие в Международната среща на върха по космическите въпроси.

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По думите на българския министър-председател подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската  космическа екосистема. 

Премиерът подчерта, че българската компания "ЕндуроСат" е една от най-бързо развиващите се в космическите технологии и през последните години  е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании, взети заедно. 

Българската компания вече инвестира във Франция и може да използва френски ракети, за да извежда в орбита своите спътници. 

"Президентът Макрон беше първият, който започна дебата за стратегическата автономия на Европа", напомни още Румен Радев и добави, че в съвременни условия на бързо развиващи се технологии, именно космическата наука, изследвания и индустрия, са ключови сфери за нейното постигане. 

На срещата на премиера Радев с президента Макрон двамата са обсъдили и двустранното сътрудничество между България и Франция и потенциала за задълбочаване на партньорството във високите технологии, икономиката, инвестициите и науката. 

В Париж Румен Радев разговаря и с генералния директор на Европейската космическа агенция д-р Йозеф Ашбахер. 

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