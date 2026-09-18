Зеленски: Полша се присъедини към „Антибалистичната коалиция“

Полша и Украйна ще бъдат партньори в така наречената Антибалистична коалиция, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция с полския министър-председател Доналд Туск в Западна Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП.

Зеленски посочи, че Украйна работи за създаването на европейска система за противодействие на балистични ракети и че Полша ще бъде приветствана като партньор в тази инициатива.

Туск благодари на Зеленски за изявлението му, че Полша ще участва в коалицията, като отбеляза, че отсъствието на страната при учредяването през юли на инициативата с девет европейски партньори в Париж се е дължало на недоразумение.

Туск заяви, че тогава коалицията е била съсредоточена върху промишленото сътрудничество и че полските компании са проучвали с какво биха могли да допринесат. Той добави, че Полша ще се присъедини, след като нейните компании успеят да представят подходящо промишлено предложение.

Антибалистичната коалиция беше създадена от Украйна, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Нидерландия, Норвегия, Дания и Швеция по време на среща на „Коалицията на желаещите“ в Париж. Целта ѝ е да развие нови способности за защита от балистични ракети.

Зеленски също така обяви, че Украйна е готова да сподели с Полша нови отбранителни технологии.

Според Зеленски Украйна разполага с уникални технологии, разработени по време на войната, и е готова да ги сподели с Туск и полските партньори.

Той подчерта, че съвместните проекти в сферата на сигурността и енергетиката ще придадат сила на двете страни и ще ги сближат.

Украинският президент отбеляза, че двете държави са зрели партньори и приятели, докато Русия е враг.

Зеленски заяви още, че Украйна е постигнала напредък в борбата срещу новата въздушна заплаха, и обясни, че две украински компании успешно са провели бойни изпитания на високоскоростни дронове-прехващачи, които ефективно са свалили руски реактивни безпилотни летателни апарати тип „Шахед“.

Зеленски и Туск разговаряха по време на среща на високо равнище на регионалните лидери, където украинският президент обяви и създаването на новия регионален формат „Карпатска осморка“.