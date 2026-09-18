Простиха се с медиците загинали при тежкия инцидент край Сливен

Днес в Сливен и в Елхово се простиха с двамата медици загиналите при тежката катастрофа между Ямбол и Сливен на 16 септември.

Загиналите са 56-годишният д-р Бисер Карачоров, ръководител на екип в ЦСМП - Сливен, и 61-годишният Стоян Гендов, фелдшер в елховската болница. И двамата са дългогодишни служители в системата на здравеопазването, спасили стотици животи.

След тежкия инцидент още двама са откарани за лечение в Центъра за спешна медицинска помощ в Сливен.

Сигналът за инцидента бе получен около 14.40 часа. Удариха се три автомобила. Катастрофата стана между разклона за село Гергевец и пътния възел „Ямболска детелина“.

Все още не са ясни причините за тежкия инцидент. Според полицията в Сливен става дума за челен удар. В един от автомобилите е пътувал мъж, който също е пострадал, и е хоспитализиран в сливенската болница.

От Българската академия за спешна медицина публикуваха в социалните мрежи послание в памет на д- р Карачоров: “Нашата професия е да се борим за всеки живот. Днес за пръв път не успяхме да се преборим за един от нас“.