МОН с нови мерки: Карта на ученика и специалист по личностно развитие

Министерството на образованието и науката излезе с предложения за подобряване на дисциплината в час. Новият пакет от мерки ще включва четири основни стълба.

Първият стълб е свързан с междуинституционалното сътрудничество. "Училището не може да бъде само. Всички знаем, че имаме проблеми, които са както в механизма за обхвата на учениците, така и между взаимодействието на всички институции, които оказват грижа за децата ни”, обясни зам.-министърът на образованието д-р Таня Панчева.

Тя добави, че е създадена работна група заедно с МТСП и ще се работи за подобряване на комуникацията между институциите.

“Ключови партньори ще бъдат и общините. Заедно трябва да намерим решение как да подпомогнем всяко едно дете, как да изградим родителски капацитет там, където той липсва и да подпомогнем семейната среда да подкрепи своето дете, така че то да бъде активен участник в учебния процес", заяви Панчева.

Ще бъде създадена и единна информационна система за детето в сътрудничество с всички тези институции.

"В момента ние имаме база данни, които да между различните институции, които нямат взаимовръзка помежду си. С тази единна информационна система на детето ние ще можем да обобщим всички тези данни, да идентифицираме ранно там, където има дете в риск", добави зам.-министърът.

Карта на ученика

Следващият стълб, който е нов за образователната ни система, е картата за проследяване на личностното развитие на ученика. От МОН отбелязаха, че и в момента съществува лично образователно дело на ученика, като всеки един ученик има такова дело. В него обаче има само оценките на ученика и наложените санкции, ако той има такива.

"В тази карта за проследяване на личностното развитие на ученика ние искаме да отличим неговите силни страни и да му помогнем при преодоляването на неговите слаби страни. Тя се състои от три основни стълба - дисциплина, социални умения, неговите постижения и таланти", каза Панчева.

В края на всеки срок всеки родител ще получава генерирана характеристика за своето дете - за неговите силни и слаби страни.

Комплексът от мерки включва и въвеждането на единна система от поощрения, предупредителни и корективни мерки и санкции. Водещ ще е принципът, че санкцията трябва да бъде последна, а не първа реакция. Чрез различни отличия и грамоти ще се насърчава активното участие, напредъка и постиженията на ученика.

Преди да се наложи определена санкция трябва да има възможност за разговор, подкрепа, предупреждение и корекция на поведението, като едновременно с това училището системно забелязва и насърчава доброто поведение и усилията на учениците.

Специалист по личностно развитие

Другата новост е извеждане на нова роля в училището, а именно специалист по личностно развитие. Това ще бъде човекът, който ще отговаря за координацията и за взаимодействието между трите основни стълба в образователната система - ученици, родители, учители.

Брифингът на Министерството на образованието се провежда на фона на протест на студенти от НАТФИЗ. Те искат оставката на ректора Мирослав Дачев, скандирайки “Оставка“ под прозорците на министерството.