Синодът предлага да се пишат оценки по предмета "Добродетели и религии"

Да се пише оценка по предмета "Добродетели и религии". Това предложи главният секретар на Св. синод епископ Герасим по време на дискусията в парламентарната комисия по образование вчера. Там бяха обсъдени няколко законопроекта, сред които и внесените от шефа на комисията и депутат от "Прогресивна България"Димитър Здравков промени в Закона за предучилищното и училищното образование, с които се въвежда този предмет. До гласуване обаче не се стигна.

"Трябва да се поставя оценка за придобитите знания и умения, а не на личната вяра на ученика", обясни епископ Герасим. "Светският характер не изключва религията да бъде в образованието. За БПЦ е важно да бъде посочено, че целта не е намеса в света на детето, а грамотност, която прави личния избор по-осъзнат. Българските деца имат право да разбират традицията. Знанието по религия и православие има и ценностно значение - за любовта към ближния, любовта към семейството и родината. Ценностите са част от духовната памет на народа ни. Във време на разделения училището не бива да се отказва да възпитава."

От Св. синод предлагат предметът да се въведе от учебната 2027/2028 г. за първи клас и след това последователно до 12-и клас, пише "24 часа".

Този срок зададе преди време и премиерът Румен Радев, който пое ангажимент за въвеждането на предмета лично пред патриарх Даниил. "Това за мен е един много важен предмет, училището трябва не само да дава знания, но и да възпитава и това да стъпва на вярата и православните ценности", обясни тогава премиерът.

В комисията се включи и Ловчанският митрополит Гавриил.

"Религията не разделя, тя обединява. Когато стъпих на камъка на вярата, разбрах защо трябва да съм добър", обясни той.

Министерството на образованието подкрепя изцяло създаването на предмет "Добродетели и религии", насочен към нравствена култура. Това е в унисон с политиката на МОН за възпитание в добродетели, подкрепи въвеждането на новия предмет зам.-министърът на образованието Таня Панчева.

За въвеждането на "Добродетели и религиии" се говори вече повече от година и половина. Предложи го ГЕРБ в предизборната си програма, а тогавашният министър Красимир Вълчев го заложи като поправка в закона. Тя обаче не можа да мине дори на първо четене в предишния парламент преди оставката на кабинета “Желязков”.