Сандов: Не съм получил обвинение, прокуратурата влиза в предизборната кампания

Борислав Сандов, бившият министър на околната среда и водите, заяви, че не е получил съобщение от прокуратурата да е привлечен като обвиняем.

"Не ми е връчено нищо, но предполагам, че става въпрос за подписването на това рамково споразумение с НАКЗТ, което обаче по никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощията на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случая със тази организация.

Нито пък води до някакви облаги, но именно това, чета от прессъобщението на прокуратурата, че ще бъде в основната на обвинението към мен, от което аз, разбира се, не се притеснявам. Единственото, заради което се притеснявам, че поредна предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата в нея”, каза Сандов пред БНР по повод обвиненията.

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Бившият екоминистър коментира и твърдението на прокуратурата, че чрез споразумението с "Национална агенция за контрол на защитените територии" е била осигурена облага под формата на достъп до земи около "Тодорини кукли" в Стара планина:

"Това категорично не е вярно. Първо, министерството няма земи там. Второ, няма как това споразумение, което е рамково и просто коментира възможности за сътрудничество, да предостави изрично какъвто и да е достъп - изричен или индивидуален на тези хора и на тази организация до някакви земи. Така че това е абсолютно невярно и няма как да бъде доказано”, каза още Сандов.