Новите правила срещу поскъпването може да ни лишат от евтини оферти

Новите правила срещу необоснованото поскъпване на цените може да ни лишат от евтини оферти, смятат от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки.

"Държавата не успява да овладее цените. Тя прави едни методологии - за справедливата стойност и за това как се вдига цената на стоките. Състои се в това да анализира някаква статистика и да казва "според държавата справедливата стойност е еди-коя си". Справедливостта е субективна. Може да се нанесат сериозни вреди на пазара", заяви изпълнителният директор на АТНС адв. Галин Попов в "България сутрин".

Според него държавата се опитва да вкара административен режим, по който да с е определят цените на дадени стоки.

"Търговията е риск. Търговецът рискува да закупи стока и се опитва да я реализира. Не си свободен да играеш с цените, а това е основното нещо, от което търговецът печели", допълни той за Bulgaria ON AIR.

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По думите му се прави опит пазарът да се регулира с наредба.

"Пазарът е основният орган, който дава възможност на една държава да живее. Не е редно да го регулираме с наредби. Държавата изля огромни пари на пазара на труда за държавните служители. Бизнесът нямаше как да реагира, освен да вдигне и той заплатите".

Непрецизна е терминологията в наредбата с новите правила, категоричен е гостът.

"Злоупотребите в търговията се преследват от Комисията за защита на конкуренцията и бяха разписани добре преди последните промени. Сега промениха едно римско правило - че си невинен до доказване на противното. Съгласно този закон трябва да си виновен", каза още адв. Попов.