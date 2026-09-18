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Контрабандни цигари за над 80 000 евро са задържани на „Капитан Андреево“

Те са били в камион с турска регистрация

18.09.2026 | 19:20 ч. 0
Снимка: Агенция Митници

Снимка: Агенция Митници

400 000 къса цигари, декларирани като пластмасови кутии, откриха митническите служители на МП Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 16 септември 2026 г. около 19:15 часа на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя документи за превозваната стока – пластмасови кутии за еднократна употреба, от Турция за Франция.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение. При последвалия физически контрол са открити 40 кашона, в които сред декларираната стока – пластмасови кутии, са установени стекове с цигари. Пластмасовите кутии са били поставени в горната част на кашоните и са прикривали цигарите, разположени под тях, така че при отваряне на опаковките първоначално да се вижда само декларираната стока.

Общият брой на откритите цигари е 400 000 къса (20 000 кутии), всички с чужд акцизен бандерол, на стойност 80 650 евро.

Тютюневите изделия и превозното средство, послужило като средство за извършване на нарушението, са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

 

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