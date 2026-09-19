България отстъпи на Дания за Купа Дейвис

Българският 2-3 победи от Дания в мача от Световна група I на Купа Дейвис. Двубоят се проведе в зала „Royal Stage“ в Хилерьод, близо до Копенхаген.

Развръзката дойде в петата и решаваща среща, в която Илиян Радулов отстъпи пред Елмер Мьолер с 2:6, 4:6 след час и 28 минути игра.

Българинът взе първия гейм, но последва серия от пет поредни гейма за Мьолер, който без допълнителни затруднения затвори първия сет с 6:2.

Радулов започна по-добре във втората част и реализира пробив за 3:1. Датчанинът обаче веднага изравни, след което българският тенисист отново проби и поведе с 4:2. Мьолер реагира с четири поредни спечелени гейма и приключи мача в своя полза.

По-рано през деня България поведе с 2:1 след силно представяне на Александър Донски и Пьотр Нестеров. Българската двойка направи обрат срещу Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен и спечели с 4:6, 6:2, 7:6(6).

След това Григор Димитров излезе срещу Холгер Руне, но след като взе първия сет с 6:3, допусна обрат. Руне спечели следващите две части с 6:3 и 7:6(4), с което изравни резултата в общия сблъсък.

Загубата означава, че България ще трябва да играе през февруари следващата година за оставане в Световна група I. | БГНЕС